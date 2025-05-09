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阿金散步ing偶遇媽媽　「秒回頭」尾巴狂搖跳起撒嬌討摸摸

@laurenandcody

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♬ Scott Street (Slowed Down) - Phoebe Bridgers

記者賈沐蓉／綜合報導

國外有隻名叫查理的黃金獵犬，是位今年快要兩歲的小朋友。由於飼主勞倫（Lauren）要出門上班，於是請朋友幫忙帶查理出門散步，這天她一時興起，偷偷在愛犬散步時故意路過，結果查理立刻認出媽媽，興奮地衝過來撒嬌。

▲阿金散步ing偶遇媽媽　「秒回頭」尾巴狂搖跳起超級撒嬌。（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲查理散步時遇見媽媽，立刻衝過來撒嬌。（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

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當查理走過勞倫的身邊時，幾乎是瞬間就發現她的味道，立刻轉身拉著自己散步的人往媽媽的方向衝，高興地搖著尾巴狂扭屁股，還跳起來好幾次向好久不見的主人討摸摸。看見愛犬認出自己的勞倫也非常開心，好好摸了愛犬的頭跟下巴安撫牠。現在這段療癒人心的影片已經在TikTok上累積超過160萬次點閱。

▲阿金散步ing偶遇媽媽　「秒回頭」尾巴狂搖跳起超級撒嬌。（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲查理：等等...這是媽咪！（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

查理從以前到現在都是隻黏人的汪星人，之前勞倫去邁阿密10天探親，那段時間是牠與主人分開最久的一次。當牠看見媽媽回來時激動的飛撲過去， 還在家門口衝來衝去跳了一段歡迎之舞。網友們也認為這一人一狗的互動非常有愛「牠在說：等等，那是我媽咪！」、「牠甚至沒有遲疑」、「狗狗是世界上最美好的生物」。

▲阿金散步ing偶遇媽媽　「秒回頭」尾巴狂搖跳起超級撒嬌。（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

▲查理相隔10天與媽媽再次見面，開心到在門口衝來衝去。（翻攝自TikTok／@laurenandcody）

關鍵字： 黃金獵犬查理主人感動散步

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