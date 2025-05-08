ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

三花舔毛奴才亂入　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎

@fish32673 She's so done with me....#catparent #furbaby #cat #catgrooming #notamused #fedup #catsoftiktok #fyp ♬ sweet - ????

記者賈沐蓉／綜合報導

對喵星人而言，舔毛是他們清潔身體的主要方式。國外有隻叫做Fish的三花貓某天正在認真洗澡，結果旁邊的奴才偷偷伸出鹹豬手，故意去戳主子剛剛洗好的部位，最後貓皇一臉厭世，直接放棄掙扎往後躺平。

▲三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

▲Fish發現奴才在自己洗澡時搗蛋，滿臉無奈。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

正在清理背部的Fish看見飼主搗亂，只是無奈的看了她一眼就繼續工作，沒想到鏟屎官又繼續伸手亂戳。當牠第三次看見自己剛理好的毛被摸亂，瞬間理智線斷裂，脖子一仰直接躺倒在毛毯上，似乎是在感嘆自己的喵生怎麼會這麼悲慘。飼主也開玩笑地說，「牠已經受夠我了...」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

▲Fish正在認真舔毛，完全沒發現奴才的鹹豬手。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

▲三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

▲Fish：鏟屎的你夠了沒...（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

平時的Fish是隻脾氣好、有耐心的貓咪，當奴才趁主子坐在自己的「人肉坐墊」上時故意抖腿，牠也完全不會生氣，甚至還會隨著節奏上下擺動。目前這段影片已經在TikTok累積超過1750萬次點閱，對此網友們紛紛表示，「牠對此非常惱火」、「貓：老天，請收走我吧！！」、「牠不耐煩的臉哈哈」。

@fish32673 I don't Even know....#fyp #catsoftiktok #furbaby #blackcatsoftiktok #newcat #cattok ♬ Intervallo II - Ennio Morricone

關鍵字： 貓咪搗亂萌萌三花貓影片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【超暖心】孩子們想躦轎底但路線不對　媽祖耐心等候超疼小朋友

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

保育員用「無眼老鷹頭」餵紅尾鵟寶寶　避免牠們把人類當媽

潛水錄影遭「大膽鯛民」亂入　瘋狂搶鏡完美擋住每一幕

鳳頭蒼鷹「小花夫婦」幼鳥今破殼 　兩坨「白色小雞」平安誕生

黑汪鼻頂牆壁邀「影子狗」陪玩！　見它不理困惑臉找媽

佳和實業(1449) 公告本公司財務主管異動案

黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗

柯爾鴨「癱軟倒地」嚇壞媽　隔壁「鴨模鴨樣」示範標準睡姿

狐獴乖坐枕頭上看電視　超投入畫面突冒「老鷹」變恐怖片

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華」、「火腿」　小花媽全身濕努力罩住孩子

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！員工揭原因：買來就這樣

傑克羅素追粉紅超跑　搭專屬「彩燈轎」牠整路被改名「好可愛」

三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎

化妝一半窗外突出現「毛毛偷窺狂」　女傻眼：每天都盯著我

沼林袋鼠「求偶拳擊賽」露超壯胸肌　網見「胯下蒜頭」驚嘆

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！員工揭原因：買來就這樣

保育員用「無眼老鷹頭」餵紅尾鵟寶寶　避免牠們把人類當媽

灰大袋鼠菜鳥實習生「上班打瞌睡」　呆站原地：我是誰我在哪？

花蓮野放追蹤最久台灣黑熊！「力鹿克」穿梭部落山林軌跡揭秘

潛水錄影遭「大膽鯛民」亂入　瘋狂搶鏡完美擋住每一幕

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華」、「火腿」　小花媽全身濕努力罩住孩子

高得石材20年深耕頂級建材市場　二代接棒跨足歐亞礦場打造精品供應鏈

《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱

快訊／台籃最狂！單節得48分　林書豪率領新北國王轟破新紀錄

胡婉玲領軍中央社「影音轉型」！范琪斐：進化100年還在侏羅紀

宋智孝來台「頂大素顏信義區喝酒」 　豪邁大笑：我就是醉客，沒人認得

台鐵400萬失主真實身分是「越南移工」　雇主嚇傻：怎有那麼多錢

台積電條款上路　金管會台股鬆綁ETF單一成分股市值比重30%上限

獨家／宋智孝越過人海「認出10年粉絲」：妳怎麼來了？　經紀人親自上前問候

分手妹認「整天都在哭」　控《棒棒堂》拿鐵家暴IG再發聲

二軍／陳仕朋首場復健賽！陳愷佑雙安包辦4打點　悍將9比8勝獅

寵物動物熱門新聞

狐獴看電視　老鷹出現畫面變恐怖片

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華、火腿」

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！

拒絕去睡覺　汪生氣邊露禮貌微笑

情侶拼命訓練狗狗坐下 一旁2貓先會了

叔買沙發「手揮空氣」只挑擼狗友善

沼林袋鼠求偶拳擊賽　露超壯胸肌

樓下出車禍！里長伯汪衝陽台八卦

保育員假鳥餵小鷹　避免被當媽媽

石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北

奴才拔電毯插頭　遭大橘雙煞狠瞪

潛水錄影雀鯛亂入　狂搶鏡擋人

袋鼠菜鳥上班打瞌睡：我是誰我在哪

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

讀者迴響

熱門新聞

狐獴看電視　老鷹出現畫面變恐怖片

鳳頭蒼鷹寶寶取名「金華、火腿」

動物園驚見4貓熊「竟是小狗染色假扮」！

拒絕去睡覺　汪生氣邊露禮貌微笑

情侶拼命訓練狗狗坐下 一旁2貓先會了

叔買沙發「手揮空氣」只挑擼狗友善

沼林袋鼠求偶拳擊賽　露超壯胸肌

樓下出車禍！里長伯汪衝陽台八卦

保育員假鳥餵小鷹　避免被當媽媽

石虎姊妹花誕生！健康檢查恰北北

奴才拔電毯插頭　遭大橘雙煞狠瞪

潛水錄影雀鯛亂入　狂搶鏡擋人

袋鼠菜鳥上班打瞌睡：我是誰我在哪

高雄大量燕子傷亡　遭驅避劑沾黏

窗外突出現毛毛偷窺狂　女傻眼：每天都來

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面