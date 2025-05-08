三花舔毛中奴才伸鹹豬手　眼神死「後仰躺平」直接放棄掙扎

記者賈沐蓉／綜合報導

對喵星人而言，舔毛是他們清潔身體的主要方式。國外有隻叫做Fish的三花貓某天正在認真洗澡，結果旁邊的奴才偷偷伸出鹹豬手，故意去戳主子剛剛洗好的部位，最後貓皇一臉厭世，直接放棄掙扎往後躺平。

▲Fish發現奴才在自己洗澡時搗蛋，滿臉無奈。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

正在清理背部的Fish看見飼主搗亂，只是無奈的看了她一眼就繼續工作，沒想到鏟屎官又繼續伸手亂戳。當牠第三次看見自己剛理好的毛被摸亂，瞬間理智線斷裂，脖子一仰直接躺倒在毛毯上，似乎是在感嘆自己的喵生怎麼會這麼悲慘。飼主也開玩笑地說，「牠已經受夠我了...」。

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▲Fish正在認真舔毛，完全沒發現奴才的鹹豬手。（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

▲Fish：鏟屎的你夠了沒...（圖／翻攝自TikTok／@fish32673）

平時的Fish是隻脾氣好、有耐心的貓咪，當奴才趁主子坐在自己的「人肉坐墊」上時故意抖腿，牠也完全不會生氣，甚至還會隨著節奏上下擺動。目前這段影片已經在TikTok累積超過1750萬次點閱，對此網友們紛紛表示，「牠對此非常惱火」、「貓：老天，請收走我吧！！」、「牠不耐煩的臉哈哈」。