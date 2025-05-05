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黑汪鼻頂牆壁邀「影子狗」陪玩！　見它不理困惑臉找媽

@nikigilbert79

Oh Charlie! ????

♬ Anxiety - Doechii

記者賈沐蓉／綜合報導

住在美國密西根州的黑汪查理是家裡的開心果，這天飼主妮奇（Niki）發現愛犬一直用鼻子頂牆壁，結果發現牠把自己的影子誤認為另一隻狗，滿臉興奮地想找新朋友一起玩，不過影子當然無法回答牠。

▲黑汪發現「影子好朋友」鼻頂牆壁邀玩！　見他不理滿臉困惑。（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

▲查理用鼻子頂牆壁，邀請新朋友跟牠一起玩。（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

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坐在沙發上的查理緊盯著牆面上的影子，興奮地用鼻子輕碰這隻「影子狗」，當牠發現新朋友沒有回應，又再次湊過去還蹭了蹭牆壁，並有禮貌地退開等待。然而影子當然無法回應查理的請求，當牠發現這位奇怪的同伴完全沒反應，只好一臉困惑地轉頭找媽媽，似乎在懷疑為什麼自己的狗緣變差了。

▲黑汪發現「影子好朋友」鼻頂牆壁邀玩！　見他不理滿臉困惑。（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

▲查理：媽咪為什麼牠不理我...（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

平時的查理就是隻活力滿滿的汪星人，也是位狂熱的球球愛好者，最愛的遊戲則是跟妮奇玩你丟我撿。目前這段影片已經在TikTok累計超過450萬次點閱，網友們也紛紛對查理可愛的行為做出回應，「這是你的新狗，名叫影子哈哈」、「最好別讓他遇見鏡子」、「這是我整周見過最棒的事情」。

▲黑汪發現「影子好朋友」鼻頂牆壁邀玩！　見他不理滿臉困惑。（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

▲查理翹起屁股，等媽媽跟牠玩你丟我撿遊戲。（圖／翻攝自TikTok／@nikigilbert79）

關鍵字： 狗狗查理汪星人影子狗逗趣

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