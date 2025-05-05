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黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發發小時候跟現在的長相差非常多，耳朵變超大。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

今年1歲多的黃金鼠「陳志發」，有個可愛的綽號叫做發發，現在的牠跟小時候相比可說是「鼠大十八變」。小時候的牠正面幾乎看不到耳朵，被鏟屎官說像是小水獺，成年後兩隻大耳朵就突然跑出來見客，讓主人差點以為是鼠寶被偷換了。

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲長大的發耳朵變大，主人覺得牠很像大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中小時候的發發毛色還比較白，正面完全找不到耳朵在哪，結果7歲時直接進化成「金毛大耳狗」，變成一顆有明顯立耳的圓胖鼠球。發發飼主與《ETtoday寵物雲》分享，鼠寶的大耳不算是慢慢長出來的，「大概在成年的時候就突然變很大」，以前也沒拿牠與其他黃金鼠做比對，「比較之後才發現，牠跟其他黃金鼠比起來算很大」。

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發發長大後看起來超像一顆大鼠球。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

為了給長大的發發更好的生活環境，主人也替鼠寶更新籠子、設置不同的活動空間，「幫牠增加了椰土區，牠很喜歡刨」。小時候的牠是隻黏人的吱星人，但長大後就變得比較獨立，鏟屎官對牠的改變也多少有些難過，「以前很愛爬我手，現在比較少了，而且覺得牠也變得比較內向哈哈哈」。

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發發躺在自己的小窩，雙眼看起來有點迷茫。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主看見發發逐漸從水獺寶寶「進化」成大耳鼠，也覺得牠的改變非常有趣，「拿小時候來看，還以為被偷換了一隻倉鼠哈哈哈哈」。Threads網友看見發發判若兩鼠的模樣，紛紛留言表示，「有分層的五花肉耶(￣▽￣)」、「差好多好可愛」、「我家的倉鼠耳仔也很大」。

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲不知為何，發發選擇在滾輪上休息。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黃金鼠長大後「判若兩鼠」　從白色小水獺變身金毛大耳狗。（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發發：有屋頂睡起來更安心！（圖／Threads@cjx_1310提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 黃金鼠可愛寵物驚喜變化寵物成长大耳狗

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