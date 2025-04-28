換毛季來臨！北市動物園灰狼「毛毛躁躁」　梅花鹿穿上斑點新衣

▲最近氣溫升高，台北市立動物園的動物們紛紛進入換毛季。（圖／台北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近來氣溫逐漸回暖，台北市立動物園裡各種毛茸茸的動物們也展開了「換季大作戰」，有些看起來變得特別毛毛躁躁，身上的皮毛更是不如以往平順光滑。然而這些動物並不是生病，而是因為季節交替正值動物們的換毛期，一切都是正常現象喔！

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▲最近沃夫身上總是掛著許多換下來的冬毛。（圖／台北市立動物園提供）

例如溫帶動物區的灰狼「沃夫」就正在換毛，不但身上掛著許多小毛團，毛髮看起來還有一些斷層感。不過牠的室友「蘿拉」卻依舊整齊漂亮，這是因為公狼通常比母狼早進入換毛季，因此現在牠身上還是冬毛。秋冬時灰狼們會長出濃密的雙層毛皮，包括保暖的內層毛與抵禦寒風的外層護毛，看起來特別蓬鬆厚實。到了春末夏初之際，牠們就只會留下較薄的外層毛，能更輕盈地活動並散熱。

▲蘿拉尚未開始換毛，看起來依舊整齊乾淨。（圖／台北市立動物園提供）

除了灰狼，台灣動物區內梅花鹿脖子上的圍巾也在慢慢消失，並脫下厚且灰褐色的冬毛，換上紅棕色明顯的斑點裝。沙漠動物區的雙峰駱駝，由於原生地夏冬季的溫差極大，因此冬天會長出濃密的毛髮，春季氣溫升高時就會一片片脫落，經常被誤以為是皮膚病，但其實是正在換上有助於夏天散熱的短毛喔！

▲梅花鹿換掉冬毛後，準備穿上夏天專屬的斑點裝。（圖／台北市立動物園提供）

不過在兒童動物區的羊駝，完全沒有要換毛的打算。因為牠們的原棲地在又高又冷安地斯山脈上，需要全年的保暖措施，所以會一直維持著柔軟豐厚的皮毛。隨著氣溫升高，保育員就必須兼職造型師，幫忙剃下厚重的毛髮，讓羊駝們能舒服地度過夏天。

▲羊駝雖然不用換毛，但需要剃毛才可以舒服渡過夏天。（圖／台北市立動物園提供）

在季節交替之際換毛是動物們調節體溫、適應環境的重要機制，最近來臺北市立動物園參觀時，不妨多多觀察有哪些動物正在把厚重的冬毛替換成清爽的夏毛，也可以紀錄下動物們季節限定毛髮「參差不齊」的可愛模樣喔！

▲駱駝換毛時會整片脫落，經常被人誤會是皮膚病。（圖／台北市立動物園提供）