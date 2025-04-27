小貴賓「有所求」趴下乖乖等　可愛習慣從小到大沒變過

記者賈沐蓉／採訪報導

貴賓狗「辛巴」從小有個可愛的習慣，每當牠有需求，就會乖巧地在目標前坐下或趴下，用水汪汪的眼睛看著它，小小的腦袋似乎想著「只要我乖乖等，就什麼都會有喔！」，天真的模樣讓姐姐直接融化。即使現在辛巴早已長大，這個習慣仍然沒變。

▲辛巴只要有想要什麼東西，就會很有禮貌的坐下或趴下等。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

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4個月大的小辛巴趴在籠子旁邊，口渴的牠依舊非常有禮貌，不吵不鬧乖乖盯著水碗看，希望有人注意到自己，聽見姐姐問「喝水水？」還聰明地自動轉向示意。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，這項可愛的才藝全是汪星人無師自通學會，「每一件牠想要的東西都是這樣」，如果太久不給還會哭哭，直到現在牠已經4歲，仍然會用這招來撒嬌。

▲辛巴從小就是姐姐的小寶貝。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

▲辛巴在玩具前趴下，期待紅蘿蔔自己拔出來。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

平時辛巴只要乖乖吃完飯，鏟屎官就會準備嗅聞玩具當獎勵，過程中牠就會趴在旁邊等待，當自己不敢拿藏在裡面的點心時，還會用同樣的招數要姐姐幫，「總之牠的世界，要什麼東西坐下或趴下來看最終都會得到」。辛巴姐姐也透露，不久後毛孩即將度過牠的5歲生日，除了訂蛋糕外，周末其他狗狗朋友也會來幫她慶生。

▲雖然現在辛巴已經快5歲，但拿不出玩具裡的零食還是會趴下找姐姐幫忙。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

▲辛巴與牠的狗狗朋友們。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

▲跟著姐姐出門玩耍的辛巴。（圖／Threads@simba_dog0501提供）

Threads網友也認為辛巴的是隻有禮貌的好寶寶，紛紛留言表示，「怎麼這麼乖」、「好乖嗷嗷嗷天使狗狗！！」，更有飼主曬出自己家的天使狗狗，「我家的需要什麼，也是坐下」、「我家的也是欸，哈哈～狗狗的世界真的很單純」。

▲辛巴：只要我乖乖等，就什麼都會有喔～（圖／Threads@simba_dog0501提供）