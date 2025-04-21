水族館鮣魚「翻肚耍廢」躺池底　遊客誤會死掉官方急解釋

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水族館鮣魚「翻肚朝天」一動不動　館方急解釋沒死目前在減肥

記者賈沐蓉／綜合報導

日本「魚津水族館」有隻鮣魚經常引發遊客的誤會，因為牠總是躺在水池底部耍廢，看起來就像死掉了一樣。然而牠不移動單純只是因為懶，只有吃飯時是例外，平時的牠也廣受飼育員的喜愛，因此吃胖了不少，目前正在努力減肥中。

▲水族館鮣魚「翻肚朝天」一動不動　館方急解釋沒死目前在減肥。（圖／翻攝自X／@uozuaquarium）

▲鮣魚在池底肚皮朝天的躺著，將常被遊客誤以為死掉。（圖／翻攝自X／@uozuaquarium）

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根據官方在X上的貼文，可以看見這隻鮣魚肚皮朝天，仰躺在水族箱底部享受魚生，懶散又呆萌的模樣總讓遊客懷疑，「牠是不是死了？」。事實上這隻魚的健康狀況良好，但只有在餵食時間才會游動，加上工作人員特別寵牠，整天吃飽睡、睡飽吃身材逐漸發福，因此被要求瘦身。目前這則貼文已獲得超過989萬次點閱。

▲水族館鮣魚「翻肚朝天」一動不動　館方急解釋沒死目前在減肥。（圖／翻攝自X／@uozuaquarium）

▲不過牠只是懶而已，吃飯時就會移動。（圖／翻攝自X／@uozuaquarium）

此外，留言區還有魚類養殖業者補充，棲息在鮪魚養殖場附近的鮣魚都會特別懶，「因為什麼都不用做，就有食物飄過來」，所以整天就是在海底躺著不動。對於這隻因為不想動還把自己吃太胖的鮣魚，X網友紛紛表示，「整天吃飯睡覺哈哈」、「這就是休假的我」、「就算是魚，不運動也會變圓」。

▲屏東海生館的印魚，吸盤可以讓牠們「搭便車」（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館 ）

▲鮣魚會用頭上的吸盤吸附在大魚身上，並以牠們的食物碎屑為生。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館 ）

關鍵字： 魚津水族館日本鮣魚短鮣網紅

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