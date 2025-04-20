小貓「衰衰臉皺眉」玩逗貓棒　飛機耳認真狩獵卻一臉委屈

記者賈沐蓉／採訪報導

貓咪「邪惡老血糕」是隻2歲9個月的小女生，只要進入認真模式就會皺起眉頭，變成可愛的委屈臉。小時候的牠某天正在玩逗貓棒，明明專心到耳朵都在開飛機，表情卻是一臉憂鬱。兩者巨大的反差讓飼主米雪快笑翻。

▲老血糕認真盯著逗貓棒，看起來卻很委屈。（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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小老血糕趴在沙發上，望著正在地上移動的逗貓棒，雖然是在認真玩耍，但眼神卻超級委屈，整張臉皺眉表情也可憐兮兮。米雪告訴《ETtoday寵物雲》，主子平時是隻正常的小貓咪，但只要「專注在抓東西的時候」，就會變呆萌的衰衰臉。還有網友猜測，老血糕是不是因為看見指甲刀才難過，但飼主也說明「它是剛好放在桌上」。

▲老血糕不小心被摔下來的東西壓到，整張臉炸毛變圓。（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老血糕繞到沙發另一邊，用衰衰臉盯著獵物看。（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最初老血糕是米雪撿回來的貓咪，小時候的牠經常讓尖牙跑出來假裝吸血鬼、或是用委屈的老臉開飛機。當時「血糕」還是飼主的網名，結果網友們誤以為這就是貓的名字，再加上「牠常常有邪惡老態的跡象，就取名邪惡老血糕」。Threads網友看見老血糕一臉委屈地在玩，紛紛表示「好可愛的臉，像小老頭」、「走憂鬱氣質路線」、「是心情不好嗎」。



▲老血糕正在認真開飛機。（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老血糕露出尖牙，假裝自己是大壞蛋。（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲老血糕：嘿嘿我很邪惡吧？（圖／Threads@michellefan____提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）