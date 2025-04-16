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侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告

▲侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友參觀侯硐貓公所後，發現該處環境髒亂。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

侯硐「貓村」一直是受許多遊客喜愛的景點。日前某位網友前往貓公所參觀後，在臉書社團中發文表示裡面的水碗混濁、飼料變色發霉，而且飼養環境十分髒亂，還有動物健康狀況不佳等問題，並向《ETtoday寵物雲》檢舉。目前所內貓咪已轉移至其他認養小棧安置，承辦廠商也在網路上發表澄清聲明，並打算對原PO提告。

▲侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲網友拍下變成綠色的飼料，並向《ETtoday寵物雲》檢舉。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據廠商員工在臉書的貼文，澄清那些綠色的飼料並非發霉，而是「抗過敏的藍綠藻營養素」，水碗不清澈是因為貓咪們會把飼料掉入內部。此外，員工每天也會打掃貓公所內外環境與貓籠，後門的水碗雖然的確有長青苔，「但水是乾淨的，水碗也有定期清洗」，雖然那裡也是他們放垃圾的地方，但也沒有全都是廢棄物，並強調這些「都有監視器可以佐證」。

▲侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友發現所內的飼料已經變質，所外的水碗發綠。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告。（圖／記者賈沐蓉攝）

▲網友表示以前去貓公所時感覺不錯，現在環境卻變得不好。（圖／記者賈沐蓉攝）

針對所內貓咪出現鼻塞、脫毛、眼部有大量分泌物等健康問題，該名員工則回應，「貓咪的健康狀況每天都有在注意，有鼻塞聲而且時有時無」，而且牠的症狀沒有如網友描述般誇張，幾天後就已經康復且沒有再度發生，飲食也都正常且有活力，「每天早上進貓房時，每個貓籠的飼料和水幾乎都清光，監視器可以佐證」。

▲侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲所內許多貓咪狀況不佳，有嚴重脫毛等健康問題。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

《ETtoday寵物雲》之前與新北市動物保護處連絡，了解到昨日（15號）動保員已經前往現場稽查，確保環境、飼料、貓咪生活用品並無問題，所內貓咪也都身體健康，並表示等經過評估，「貓隻會盡快返回貓公所，供民眾認養」。

 

關鍵字： 侯硐貓公所飼養環境爭議貓村

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