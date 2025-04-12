怎麼了？飼主追劇暴哭　貼心博恩山犬「舔手撒嬌」安慰媽媽

▲芭比被媽媽的哭聲吵醒，趕快過來關心。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

伯恩山犬「芭比」是隻4個月半的小女生。這天媽媽在看《苦盡柑來遇見你》，因為劇情太感動忍不住落淚，睡在飼主身邊的牠被哭聲吵醒，於是趕忙跑到媽媽身邊，輕舔她的手關心主人到底發生什麼事。

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▲芭比：媽咪你怎麼了？（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

芭比努力地用後腳站起，上半身靠在沙發上讓自己能離媽媽近一點，發現主人開始摸自己後也溫柔地舔手安慰。芭比媽媽在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，原本她以為毛孩醒來後只會看看就繼續睡，「結果牠站起來走過來找我，舔舔我的手」， 因此覺得超級窩心，「完全是知道媽媽在哭在難過」。

▲芭比正在跟媽媽握手。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芭比想吃零食，迫不及待坐下等著吃肉肉。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的芭比是隻活潑開朗、貼心又聽話懂事的汪星人，散步時還會用嘴巴替人類哥哥姐姐拿便當、鉛筆盒。實際上，牠來到這個家也才3個月，因此飼主也很驚訝毛孩居然這麼有同理心，「第一次知道牠感受力這麼強」。Threads網友們也在稱讚或羨慕芭比的貼心，「好有靈性的狗，知道媽媽哭了，會過來安慰媽媽」、「天使狗狗好暖喔」、「真的好貼心的小寶寶」。

▲剛到家不久時的芭比，還是小小一隻的樣子。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芭比跟家人一起去鶯歌玩。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芭比是很貼心的孩子，還會用嘴巴幫哥哥姐姐拿東西。（圖／Threads@@mi55bobbi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）