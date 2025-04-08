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起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己躺回去睡

▲起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己回去重睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搭波早上會把飼主吵醒，然後自己躺回去睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

先前清明連假，許多人都會選擇睡到自然醒。然而貓咪「搭波」卻不這麼想，於是連續三天早上7點，牠都準時化身「貓咪鬧鐘」把鏟屎官吵醒，然後自己再躺回去睡，總是讓她覺得又累又無奈。

▲起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己回去重睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲搭波躺在奴才身邊，準備睡個回籠覺。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

搭波把人吵醒後又鑽進被子裡躺好，一邊被飼主搔下巴一邊打哈欠，聽見奴才在抱怨自己太吵後，還縮進被窩裡裝沒事。牠的鏟屎官與《ETtoday寵物雲》分享，表示搭波會「一直喵喵叫，偶爾直接開咬」，直到她醒來。這隻有個性的貓主子偶爾也會跟奴才睡，「不過牠蠻有個性的，會睡在我旁邊，但會保持一定的距離」，不管飼主怎麼靠近都會保持距離，「像是在堅持牠的小空間」。

▲起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己回去重睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搭波：奴才早安～我要回去睡了～（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲搭波聽見奴才抱怨，選擇躲棉被裡逃避問題。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也試過阻止搭波叫人起床，像是假裝沒聽見、丟玩具吸引貓咪的注意力，還放過情緒紓緩音樂想哄主子回去睡，結果通通宣告失敗，「牠會一直喵，直到我完全醒來」。不過搭波也不會睡太久，只要主人起床就會跟著起床，「比如去廁所，牠就會馬上跟過來」，然後在門外喵喵叫或是安靜地等，準備當奴才的跟屁蟲一整天，「不管我做什麼，牠都會硬要湊一咖，跟在附近晃來晃去」。

▲起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己回去重睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奴才替搭波帶上吉伊卡哇的頭套。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除了每天準時叫人起床外，飼主透露搭波還是位特技大師，只要拿出零食，「坐下、握手、中槍暈倒、轉圈圈都難不倒！」。面對貓皇的叫醒服務，鏟屎官有時候還是會偷偷感謝牠，「因為有幾次真的差點睡過頭，哈哈哈！」，但還是希望連假可以好好睡覺。

▲起床！連假「貓咪鬧鐘」準時叫人　吵醒奴才自己回去重睡。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主有幾次差點睡過頭，都是靠搭波叫醒才逃過一劫。（圖／Threads@double__11_11提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪鬧鐘搞笑寵物睡眠

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