柴犬穿腳套「變不會走」　後腿「魔性踢地」用嘴脫掉開啃

記者賈沐蓉／採訪報導

柴犬Cooper是位今年9歲的汪星人，也是媽媽心中的小寶貝。最近飼主新買了柴犬圖案的椅腳套，意外發現很適合毛孩，結果換上「新衣服」的牠超級不適應，後腳不停使出「魔性踢踢」，試著把腿上的怪東西甩掉。

▲Cooper被媽媽穿上椅腳套，不停踢腿想把它甩開。（圖／Threads@aliceep__0520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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換上新襪子的Cooper似乎不太開心，表情似乎在說「給我穿這是什麼東西？！」，接著右後腿使出無影腳把它踢鬆，加上嘴巴輔助就成功擺脫腳套的封印，順便啃幾口洩憤。Cooper媽媽與《 ETtoday寵物雲》分享，愛犬以前有穿襪子、鞋子的經驗，但「走路會變超級好笑」，之前狗狗去看醫生就有纏繃帶，「牠覺得很奇怪，腳會踢」。

▲Cooper以前腳上綁繃帶，也會想用無影腳把它踢掉。（圖／Threads@aliceep__0520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主還透露當初會挑柴犬圖案的造型，就是因為想到自己的毛孩，不過現在她已經把腳套們藏起來，「媽媽沒收了，不然一直咬」。現在的Cooper依舊難以適應腳上有東西，套上就會原地石化，「只有那天穿而已，完全不走」。平時的牠還很愛用爪子「拜託」來表達各種情緒，主人說牠「生氣、興奮都會拜託」，就連想吃肉都會對著盤子努力祈禱。

▲Cooper對著飼主努力拜託，把媽媽萌到尖叫。（圖／Threads@aliceep__0520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）