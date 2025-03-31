懶骨頭上出現「蜜袋鼯餅」　趴扁扁伸展小手放鬆軟爛

記者賈沐蓉／採訪報導

蜜袋鼯艾莎是隻6個月大的小女生，跟妹妹安娜與飼主「紅旗」生活在一起。某天主人走進房間，就發現艾莎趴在房內的懶骨頭上發呆，直接變成一片「蜜袋鼯餅」，放鬆的樣子讓她忍不住大呼可愛。

▲艾莎趴在懶骨頭上，變成一塊蜜袋鼯餅。（圖／Threads@lilyisfp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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艾莎自在地在軟墊上癱平，還稍微舉起雙手伸展一下筋骨，立刻變成軟爛的「一片鼯」。紅旗與《ETtoday寵物雲》分享，表示「那顆大大的懶骨頭」是給艾莎的專屬休息區，更是牠最愛的小窩，因此不必擔心有人會不小心壓到牠，「就讓牠自由在小房間裡跑來跑去」。當初紅旗也是發現蜜袋鼯很特別，「會跑會跳又會飛，有好多技能」，才決定開始飼養。

▲艾莎：舒服啊～～（圖／Threads@lilyisfp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲艾莎非常喜歡爬窗簾，妹妹安娜比較害羞不太出鏡。（圖／Threads@lilyisfp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的艾莎非常喜歡爬高高，經常在窗簾上展示自己飛簷走壁的技術，偶爾也會鑽進窗簾內層跟主人玩捉迷藏。安娜雖然也跟姐姐住，但「比較內向，不常出現在鏡頭」。Threads網友們看見艾莎變成「一片蜜袋鼯」的樣子，也感覺到了牠的可愛與放鬆，「用全身表示整張床都是我的」、「好可愛，牠這是要起飛了嗎？」、「通常很信任安心才會這樣，養的很好說」。

▲艾莎用小手抓著窗簾，展現自己的攀爬技術。（圖／Threads@lilyisfp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲艾莎躲在窗簾裡面，被主人找到。（圖／Threads@lilyisfp提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）