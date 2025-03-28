巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話

記者賈沐蓉／採訪報導

美國馬里蘭州（Maryland）有隻叫做探戈（tango）的巴丹鸚鵡，當遇到認為不正確的事時就會大聲地「表達」自己的意見。這天探戈發現飼主在看手機，沒有把注意力放在自己身上，於是立刻憤怒地跳上爸爸的肩，用洪亮的嘎嘎聲抗議。

▲探戈對著正在玩手機的爸爸大叫，飼主則很有耐心地跟牠溝通。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

探戈就定位後立刻開始對爸爸的「譴責大會」，在牠耳邊發出響亮的叫聲，外加瘋狂甩頭表示不滿。聽見鳥兒子咆哮的飼主開始嘗試溝通，「嘿，我在用手機！」，但探戈完全沒聽進去，繼續大叫之餘還偷罵髒話。實際上一人一鳥經常這樣鬥嘴，飼主在留言區表示自己的鳥寶就是這麼戲劇化，還幽默地說，「探戈會測試我們的神經，相信我」。

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▲探戈生氣地瘋狂甩頭，用鳥語跟爸爸吵架。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

之後這場爭吵以爸爸勝利收尾，探戈除了會不爽爸爸看手機，上床時間不想睡也要吵幾句，飼主要打高爾夫也是意見滿滿，甚至還會跟家裡的狗狗一起來場熱鬧的演唱會。儘管這段影片出現在2023年，但TikTok網友仍對這一人一鳥的互動非常感興趣。

▲探戈知道爸爸要去打高爾夫，立刻過來碎碎念。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲偶爾探戈會跟家裡的狗狗一起上演二重唱。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）