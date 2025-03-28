ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話

@tango.the.cockatoo Tango was so mad dad was on his phone. #tangothecockatoo #fyp #crazyparrott #parrotsoftiktok #foryourpage #funnyanimalstiktok #frypgシ #cockatoos #swearingparrot #tango #swearingparrots???? #sillycockatoo #birds #dyingforattention #dontignoreme #heyheyhey #???????????????? #birdsoftiktok ♬ original sound - Tango!!

記者賈沐蓉／採訪報導

美國馬里蘭州（Maryland）有隻叫做探戈（tango）的巴丹鸚鵡，當遇到認為不正確的事時就會大聲地「表達」自己的意見。這天探戈發現飼主在看手機，沒有把注意力放在自己身上，於是立刻憤怒地跳上爸爸的肩，用洪亮的嘎嘎聲抗議。

▲巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲探戈對著正在玩手機的爸爸大叫，飼主則很有耐心地跟牠溝通。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

探戈就定位後立刻開始對爸爸的「譴責大會」，在牠耳邊發出響亮的叫聲，外加瘋狂甩頭表示不滿。聽見鳥兒子咆哮的飼主開始嘗試溝通，「嘿，我在用手機！」，但探戈完全沒聽進去，繼續大叫之餘還偷罵髒話。實際上一人一鳥經常這樣鬥嘴，飼主在留言區表示自己的鳥寶就是這麼戲劇化，還幽默地說，「探戈會測試我們的神經，相信我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲探戈生氣地瘋狂甩頭，用鳥語跟爸爸吵架。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

之後這場爭吵以爸爸勝利收尾，探戈除了會不爽爸爸看手機，上床時間不想睡也要吵幾句，飼主要打高爾夫也是意見滿滿，甚至還會跟家裡的狗狗一起來場熱鬧的演唱會。儘管這段影片出現在2023年，但TikTok網友仍對這一人一鳥的互動非常感興趣。

▲巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲探戈知道爸爸要去打高爾夫，立刻過來碎碎念。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

▲偶爾探戈會跟家裡的狗狗一起上演二重唱。（圖／翻攝自TikTok／@tango.the.cockatoo）

 

關鍵字： 巴丹鸚鵡鳥兒抗議探戈

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

近況曝光！比特犬Lucky食慾正常　動保處與原訓犬師「聯手減敏」

黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉：可以叫牠躺好嗎

最愛球球！飼主假裝打電話　羅威納聽「關鍵字」秒開心舔媽

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

睡翻小臘腸聽見「媽媽開零食」　秒起床賣萌討點心

阿嬤「不求人抓肚」擼黑柴　狗孫「爽到踢腳」要她催落去

你的貓為何總愛用頭撞你？貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

美人魚再現！時隔88年稀有「儒艮」重現宜蘭海域　超萌模樣曝

買「特迷你比熊」4個月癱瘓不養了　微笑小狗散播快樂萬人想疼愛

國小男童意外吞「荔枝椿象卵」狂灌水　專家曝處理方式

巴丹不爽爸玩手機「瘋狂嘎嘎」抗議　互嗆頂嘴還罵髒話

尾巴長達46.99公分　2歲緬因貓獲認證成「世界上尾巴最長貓貓」

近況曝光！比特犬Lucky食慾正常　動保處與原訓犬師「聯手減敏」

一段時間沒開「冷氣裡竄出多條活蛇」　專家拆開內部驚人畫面曝

美人魚再現！時隔88年稀有「儒艮」重現宜蘭海域　超萌模樣曝

藍眼貓貓想睡覺自己叼棉被上樓　拿給奴才：幫我鋪床！

東森寵物4月新優惠！　住宿美容、抽獎、公益一次滿足

柯基打架輸了氣死身亡？　飼養員痛哭：牠脾氣最大

狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

「美洲鱷單挑短吻鱷」爬上人行道　遊客目睹雙獸大戰：在搶地盤

台南女三寶鬼切「完全不理後面」超扯畫面曝　網友氣翻了

緬甸7.7地震　5國銀當地人員皆回報平安

台東關山女力展現地方魅力　嘉義性別平權團隊前來交流觀摩

7.7強震襲擊緬甸！　新北特種搜救隊+搜救犬整裝待命

年報選好股2024賺很大　首季繼續賺、法人偷偷買

張孝全心動「有女兒也不錯」　婁俊碩被壓制在地：小鹿亂撞的感覺

緬甸7.7強震傳1國人失聯　外交部指示駐處掌握災情、國人受困狀況

謝國城少棒／桃園市挑戰3連霸　冠軍賽強碰地主臺北市

楊千霈滑雪弄丟手機　狂找1.5hrs找回：謝謝宇宙聽到我祈禱

泰高樓倒塌「人員受困」畫面曝光　滿臉灰等待救援

寵物動物熱門新聞

貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

稀有「儒艮」現身宜蘭　誤闖定置漁網後野放

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

飼主假打電話　汪聽關鍵字秒開心

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

藍眼貓想睡覺　自叼棉被請媽鋪床

開冷氣「竄出多條活蛇」　驚人畫面曝

奶汪嗨玩2hrs　下秒沒電強制關機

愛貓過世每天跟盆栽說話喜獲驚喜

柯基打架輸了氣死？飼養員哭：牠脾氣大

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？

生病狗狗闖婚禮　「新人賓客是獸醫」暖收編

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

讀者迴響

熱門新聞

貓咪頂頭祕密大解析　背後含意讓貓奴超感動

稀有「儒艮」現身宜蘭　誤闖定置漁網後野放

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

飼主假打電話　汪聽關鍵字秒開心

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

藍眼貓想睡覺　自叼棉被請媽鋪床

開冷氣「竄出多條活蛇」　驚人畫面曝

奶汪嗨玩2hrs　下秒沒電強制關機

愛貓過世每天跟盆栽說話喜獲驚喜

柯基打架輸了氣死？飼養員哭：牠脾氣大

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？

生病狗狗闖婚禮　「新人賓客是獸醫」暖收編

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

孩長壽秘訣大公開！這款超級食物必吃

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面