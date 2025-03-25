黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

記者賈沐蓉／採訪報導

黑色米克斯「庫瑪」是一隻鬼靈精的汪星人。某天98歲的阿嬤找狗孫幫忙拿衛生紙，牠立刻迅速出動幫忙支援。後來換飼主向牠求助，結果聰明的庫瑪一動也不動地看著她，認為姐姐可以自己拿，十足的差別待遇讓主人哭笑不得。

▲庫瑪聽見阿嬤要衛生紙，立刻開心地送過去，但姐姐要就瞬間變臉。（圖／有點毛毛的／Ti Nou Tsai提供）

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聽見阿嬤拜託的庫瑪立刻出動，迅速叼起衛生紙向廁所跑去。輪到飼主找牠幫忙時，只得到愛犬質疑的眼神，似乎是在叫她「不會自己去拿喔」。庫瑪姐姐告訴《ETtoday寵物雲》，自家毛孩很有個性，「他很傲嬌，不喜歡人類太黏太煩」，覺得太吵還會嘆氣白眼。不過貪吃的牠有食物就會使命必達，「叫他幫忙拿東西、開電扇、關燈都可以」。

▲庫瑪望著姐姐，認為她可以自己拿衛生紙。（圖／有點毛毛的／Ti Nou Tsai提供）

▲庫瑪出去散步，超級開心。（圖／有點毛毛的／Ti Nou Tsai提供）

之前姐姐也有稍微教過庫瑪指令，「平常生活中有指衛生紙幾次給他看，叫牠幫忙拿」。基本的坐下、趴下、交叉手手也難不倒牠，還經常替阿嬤表演才藝，只要比東西就能拿過來，「都會把她逗得樂開懷」。阿嬤也非常寵自己的狗孫，不但會幫牠縫補破掉的玩具，給零食也永遠是全家最大方，「一塊接一塊，還說給太小塊，幫庫瑪爭取大塊的」。

▲阿嬤超級疼庫瑪，零食都給得很大方，還幫乖孫修玩具。（圖／有點毛毛的／Ti Nou Tsai提供）

面對庫瑪的「差別待遇」，姐姐表示她早就習慣，因為愛犬就喜歡做自己，「其實我也很高興庫瑪有自己的個性跟想法」，這樣才能跟狗狗見招拆招，「或是我直接落敗哈哈哈」。這段影片被分享臉書粉專「有點毛毛的」，網友們也非常喜歡鬼靈精怪的庫瑪，「阿姐家庭地位不高」、「牠是阿嬤的小寶貝」、「姐姐自己拿就好」。

▲庫瑪：阿嬤對我最好了！（圖／有點毛毛的／Ti Nou Tsai提供）