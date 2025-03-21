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家有「賓士大盜」偷煎魚　抓包舔手裝傻害哥哥沒主菜


記者賈沐蓉／採訪報導

賓士貓小玲是家裡的「偷竊慣犯」，這次牠趁著奴才一家沒注意，把人類哥哥便當的煎午仔魚咬走。飼主姐姐聽見小孩告狀，這才發現小玲已經把戰利品叼到樓梯間，準備好好享受一番。

▲家有「賓士大盜」偷煎魚　抓包舔手裝傻害哥哥沒主菜（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小玲偷走奴才的便當主菜，叼到樓梯間開吃。（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

遭到抓包的小玲出現在樓梯間，而被偷走的魚已經被啃了幾口。面對眼前「貓贓俱獲」現場，這隻小貓賊選擇洗手裝沒事，還偷舔嘴巴回味剛才的魚味。飼主姐姐告訴《ETtoday寵物雲》，小玲在偷竊上可說是前科累累，除了魚外還會「偷紅色洗碗手套、Costco黃色抹布、鞋帶、繩子」。在家甚至還會聯合另一隻貓咪「抖宅」，欺負家裡的大狗oreo。

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▲家有「賓士大盜」偷煎魚　抓包舔手裝傻害哥哥沒主菜（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小玲：朕只是嘗嘗味道！（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家有「賓士大盜」偷煎魚　抓包舔手裝傻害哥哥沒主菜（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小玲正在玩家裡的貓跳台。（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當時她察覺貓主子的叫聲「跟平常拿抹布的聲音不一樣」，這才注意到便當裡的魚憑空消失。之後奴才也迅速把小貓的贓物拿走丟掉，「因為對牠來說太鹹了」。結果身為受害者的哥哥下班回家，就只剩飯配青菜可以吃。面對這隻貓咪大盜，Threads網友選擇以幽默的態度回應，「小玲想分享香香的魚給你」、「這個家的魚都是我的」、「小玲：是魚先動手的」。

▲家有「賓士大盜」偷煎魚　抓包舔手裝傻害哥哥沒主菜（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小玲與長的很像的布偶合照。（圖／Threads@566_____s提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪偷竊午仔魚搞笑

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