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平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踩鍵盤打字回訊息

▲平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踏鍵盤打字回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲平板上突然出現一隻小幫鼠，踩鍵盤幫忙回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
記者賈沐蓉／採訪報導

倉鼠「奶茶」是飼主Pearly的寵物，這天她用平板時意外發現，小傢伙居然可以觸控螢幕。於是她靈機一動，請奶茶擔任負責回訊息的「小幫鼠」，讓牠在鍵盤上自由發揮。

▲平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踏鍵盤打字回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶似乎在思考該如何回覆。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踏鍵盤打字回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶待在盒子裡，偷看姐姐讀書。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

奶茶踏上平板後，立刻在螢幕踩出一串人類看不懂的「鼠鼠語」，並用小爪子傳送出去。Pearly與《ETtoday寵物雲》分享，原本小傢伙在客廳放風，被她抓包爬上平板玩耍，「於是就突發奇想，讓牠來回我朋友傳的訊息」。沒想到這則貼文居然還引起全家小編的注意，請出店裡的烤地瓜擔任「回訊息小幫薯」。

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這位「小幫鼠」最近才剛滿一歲，生日當天還吃到了星巴客造型的堅果大餐。飼主後來也表示，奶茶其實很少跑上螢幕，「通常都是在亂啃平板的殼」，如果要把牠帶離平板也很簡單，「抓下來就好了，也可以用食物把牠引走」。對此Threads網友也對奶茶擔任的職位非常滿意，「有沒有符合鼠勞法」、「滑鼠」、「可愛鼠」。

▲平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踏鍵盤打字回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶正在享用1歲生日大餐，包括堅果麥片等零食。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
 ▲平板冒出一顆「灰毛小幫鼠」　小腳踏鍵盤打字回訊息。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲奶茶正在努力吃飯。（圖／Threads@_221230_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 倉鼠可愛觸控寵物

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