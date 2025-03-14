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白灰虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑


記者賈沐蓉／採訪報導

社恐貓「噗嘰」這天發現家裡有陌生人，於是立刻施展「縮骨功」躲進廁所馬桶後面，企圖假裝自己不存在。結果飼主爸爸Tony與媽媽Kathy馬上就找到藏起來的貓兒子，牠被抓包時還一臉錯愕，似乎在驚訝為什麼這麼快就被發現。

▲白尾虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰發現媽媽出現，表情非常錯愕（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

縮在馬桶後面的噗嘰眼睛瞪大，右手還緊張地收在胸口，驚恐的表情讓媽媽忍不住爆笑。Kathy與《ETtoday寵物雲》分享，「當天應該是洗冷氣的人來，貓咪嚇到跑去廁所躲」。結果噗嘰被露在外面斷尾大屁股出賣，媽媽這才發現塞在馬桶後面的牠。等到陌生人離開，兩位鏟屎官也馬上去告訴主子外面已經安全，「摸摸牠讓牠不要怕了」。

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▲白尾虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗機趴在馬桶旁的架子上。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然有主人的安撫，噗嘰沒有立即離開，而是先冷靜了幾分鐘，「過一下下就自己出來了」。經過這件事後，現在牠將馬桶後面當成專屬藏身處，只要家裡有帶工具的陌生人出現，「像是洗冷氣師傅、搬家具之類的」，他就會再躲回去那個洞。平時的噗嘰雖然討厭不熟的人，卻是家裡的破壞大師，連貓抓板都難逃牠的毒爪，「最高紀錄一天可以啃掉兩塊」。

▲白尾虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰：馬桶很適合藏身喔～（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

現在可愛的噗嘰小時候卻多災多難，爸媽撿到牠時左掌少了一截、尾巴也斷掉，「每天跑醫院，快兩個月傷口才完全癒合」，但換藥時牠都很勇敢地忍住不叫。除了噗嘰，家裡還有另外3隻貓，其中一隻「小唄」是噗嘰的青梅竹馬，「我們都說他們是一對哈哈」，但牠卻會跟另一隻Molly打架。此外，牠還有個從小到大的神秘習慣，就是呼嚕時一定要跑到主人的身上喬姿勢，然後狂吸自己的粉肚肚。

▲白尾虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小時候的噗嘰，左掌受傷尾巴也有斷掉過。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白尾虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰跟小唄一起睡覺。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲噗嘰踏踏一定要待在奴才身上，邊踏邊吸自己的肚子。（圖／Threads@pbtcat_027_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 社恐貓貓咪縮骨功可愛

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