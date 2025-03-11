阿金獸醫初體驗　內心「警報大響」但又沒發現哪不對



記者賈沐蓉／綜合報導

加州的黃金獵犬小博（Beau）某天來了一場「看醫生初體驗」，當牠發現護士與獸醫都在摸牠，表情顯得非常困惑。儘管腦袋正在瘋狂拉警報，偏偏又沒找到哪裡不對。

▲小博初次看獸醫，滿臉疑惑。（圖／翻攝自Tiktok／@beauthatgolden）

待在診療台上的小博享受著護士獸醫的撫摸，同時陷入深深的思考。儘管牠的理智表示眼前的陌生人非常可疑，身體卻誠實地享受別人的「毛手毛腳」，只好東張西望試圖發現奇怪的地方。旁觀的飼主艾莉卡拍下了小博臉上豐富的表情，「當你剛來到這個世界，但不確定診所是你愛來的地方」。

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▲小博：你們在幹嘛？我有不好的預感...（圖／翻攝自Tiktok／@beauthatgolden）

現在的小博已經7個月大，從懵懂的小奶狗進化成一隻黏人的大寶寶，爸爸幫家裡施工時要硬擠上椅子監工，跟媽媽去寵物用品店還自己「外帶」了一隻綿羊布偶回家。TikTok網友也非常喜歡看醫生時的精彩內心戲，「真可愛！」、「牠看起來超困惑」、「小博：你確定他們是獸醫？」

▲小博發現爸爸在整修房子，決定跳上椅子監工。（圖／翻攝自Tiktok／@beauthatgolden）



▲小博自己在寵物用品店挑了一個娃娃，開心地叼回家。（圖／翻攝自Tiktok／@beauthatgolden）