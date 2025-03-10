評審馬「鑑定新蔬果」嘗鮮　每個都咬一口唯獨淘汰芹菜

記者賈沐蓉／綜合報導

馬兒艾迪最近參加了一場由騎師主辦的「食物鑑賞會」，挑戰者包含了各種牠沒吃過的水果蔬菜。擔任「評審馬」的牠盡責地品嘗了大部份食材，但當芹菜出現卻半點都不肯碰。

▲艾迪的騎師主辦了一場食物鑑賞會，由馬兒來擔任評審。（圖／翻攝自TikTok／@phoebecharlottequestrian）

當芹菜出現在艾迪面前，牠先是瞪大眼睛退後一步，謹慎地嗅聞它的味道，然後把它淘汰出局。儘管騎師當著牠的面咬了一口，熱情地推銷「看吧？這很不錯！」，但艾迪僅僅含了一口就放開，完全沒打算把它吞進肚裡。然而在面對西瓜時牠的態度有了180度大轉彎，迅速掃光騎師手上的食物。

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▲艾迪：這是什麼鬼？（圖／翻攝自TikTok／@phoebecharlottequestrian）

▲艾迪正在迅速消滅西瓜。（圖／翻攝自TikTok／@phoebecharlottequestrian）

同時艾迪也嘗試了其他蔬果，剛開始牠迫不急待的啃咬蕪菁，但覺得口感不對就沒再繼續。草莓一開始也受到牠的熱烈歡迎，但在卻發現有難咬的葉子，吃掉一顆後就決定把它封殺。最終西瓜奪下了冠軍，艾迪也強烈同意這個比賽結果，並吞掉了最後一片瓜，目睹一切的騎師則好笑地說，「看來贏家是誰已經很明顯了」。



▲艾迪正試著品嘗草莓。（圖／翻攝自TikTok／@phoebecharlottequestrian）