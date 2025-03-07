黃金鼠搭「烏ber」趴趴走　坐穩龜殼在家逛大街



記者賈沐蓉／採訪報導

2歲的蘇卡達象龜「皮皮」跟家裡的黃金鼠阿肥是好麻吉。這天牠們一起出來放風玩耍，阿肥偷偷爬上皮皮的背，搭著這台「烏龜計程車」在家裡逛大街，可愛又逗趣的模樣瞬間擄獲飼主「皮皮媽媽」的心。





▲黃金鼠阿肥坐在皮皮背上，一起趴趴走。（圖／Threads@pi_ppi0901提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿肥穩穩地趴在好朋友的龜殼上，享受這趟突如其來的專車服務，「皮皮號」則穩定的向前行駛，雖然速度緩慢，但乘客顯然並不在意。飼主告訴《ETtoday寵物雲》，阿肥是出來玩時「順便爬上去的」，而皮皮早以習慣這種偶爾兼差Uber的日常，因此也不會生氣。

▲小時候的皮皮與阿肥，兩隻都是一起長大。（圖／Threads@pi_ppi0901提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

皮皮媽媽表示，一鼠一龜是相伴長大的好朋友，「他們從小就一起玩，關係很好」，兩隻還會共用盤子享用飼料。平時的皮皮是隻天才龜，不但會自己在浴室門口大小便，還能準確找到自己睡覺的位置，每當喜歡的食物吃完時，還會主動要求加菜，「跑過來輕咬我們，再要一些蔬菜水果」。

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▲皮皮跟黃金鼠一起享用飼料。（圖／Threads@pi_ppi0901提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

皮皮變身「烏ber」載著阿肥趴趴走的樣子，也引起Threads其他飼養蘇卡達象龜的網友注目，「請問需要帶悠遊卡嗎」、「2個真是好朋友」，甚至還有飼主想替自己的黃金鼠報名搭乘。

▲皮皮與小貓咪一起合照，牠跟每種動物都能和平相處。（圖／Threads@pi_ppi0901提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲皮皮正準備大口吃玉米筍。（圖／Threads@pi_ppi0901提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）