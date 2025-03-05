鏟屎官洗澡驚見「橘貓監視器」　高處緊盯怕他溺水

記者賈沐蓉／綜合報導

橘貓「太陽」是位6歲的小女生。某天鏟屎官「太陽他爸」在洗澡，卻總感覺有人在監視自己，抬頭居然發現貓主子出現在鏡櫃頂端，目不轉睛地盯著他看，似乎在擔心爸爸會被水殺掉。

▲太陽站在鏡櫃頂端，關心奴才有無生命危險。（圖／太陽爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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坐在櫃子頂端的太陽與正在洗澡的奴才對看，確認他是不是還活著。太陽他爸告訴《ETtoday寵物雲》，貓女兒只要看到家人洗澡就會跑來湊熱鬧，為此浴室還會特地留門縫給貓走，「不然牠會吵著要進來，在門外該該叫」。他還表示平常馬桶是牠的「專屬觀眾席」，這天突然跑到高處，「才特別拍起來紀念」。

▲太陽正窩在棉被堆上休息。（圖／太陽爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對於太陽的偷窺行為，鏟屎官表示已經習慣了，如果不想看了就會轉身離開，「可能真的很擔心我們溺水吧XD」。他還透露貓皇雖然愛看別人洗澡，卻超怕水，只要滴到水就會馬上逃走。平時的太陽還是位傲嬌妹妹，被爸爸抱起來時會咬人抗議，但是硬抱之後「反而會呼嚕呼嚕開始享受，甚至睡著」。

▲太陽正在偷窺奴才。（圖／太陽爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads網友也對太陽爸爸家的「貓型監視器」相當感興趣，不少貓奴也曬出自家有偷窺癖的喵星人，「我家的都在搖滾區觀看」、「你可以邀請牠一起，牠就會跑走了」、「這個偷窺很可以，看你要洗多久」。

▲偷窺事件後的第二天，太陽霸占洗手台不讓奴才用。（圖／太陽爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）