板橋「7貓屍」疑遭重擊顱骨破裂　嫌犯認非法繁殖住處搜出催產素

▲民眾在光環路上發現7隻貓遺體，共5隻品種貓與2隻米克斯。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

記者賈沐蓉／綜合報導

2月27日民眾在板橋光環路上發現四散的7隻貓屍，疑似是人為虐待所造成。新北市政府警察局海山分局組成專案小組後，根據監視器畫面逮捕一名謝姓男子，並發現隱藏在他住家內的十幾隻貓，更在冰箱中搜出各種獸醫用藥品。

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▲謝嫌家中飼養了16隻貓，環境相當髒亂。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

新北市政府動保謢防疫處解剖貓屍後，發現牠們有顱骨破裂、肋骨骨折、口鼻出血等明顯傷勢，疑似生前遭到重擊。之後專案小組成功申請到拘票，在謝姓嫌犯的住處發現30至40個貓籠，並搜索出共11隻成貓與5隻幼貓。對此他承認自己有繁殖貓咪並對外售賣，但否認有虐待，周邊居民也曾以1隻1200元的價格向他購買。

▲被嫌犯丟棄在公園的貓屍。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

除了貓咪外，謝嫌住處的冰箱中存放著催產素、抗生素及動物疫苗等藥品，並坦白曾經私自替牠們注射。由於他的飼養方式並非以當寵物的方式照顧，再加上還有2隻需要哺乳的幼貓，於是動保處將該住處斷定為非法繁殖場。由於虐待貓咪的部份涉及刑責，目前海山分局已將全案移送地檢署辦理，16隻貓則由動保處帶回安置。

▲謝嫌住處家中的獸醫用藥，還曾親自替他們施打。（圖／新北市政府動物保護防疫處）

謝嫌的行為分別違反了《動物保護法》、《動物傳染病防治條例》與《獸醫師法》，分別可處以新臺幣10萬以上300萬元以下、3萬元以上15萬元以下以及10萬元以上50萬元以下罰鍰，且終身不得飼養及認養動物，並沒收所用的藥物與醫療器械。

▲涉案謝嫌承認有私自繁殖，但否認虐待。（圖／FB邵柏森-虎哥救援大小事）

▲謝嫌住處的16隻已經由動保處沒入。（圖／FB邵柏森-虎哥救援大小事）

新北市動保處表示，繁殖、買賣、寄養犬貓，應向縣市主管申請許可證，切勿私下進行不法交易，也呼籲民眾勿向來路不明者購買犬貓，並應主動通報縣各市政府1959專線， 以確保動物安危，防止傷害發生。

▲謝嫌家中的部份貓咪，四周都是未清理的髒汙廢毛。（圖／邵柏森-虎哥救援大小事）

回顧整起事件，2月27日當天有民眾路過新北市板橋區，發現5隻品種貓遺體散落馬路，後來清潔隊與動保員又發現2隻，總計7隻貓遺體。新北市政府警察局海山分局將此案往刑事案件的方向偵查，並成立專案小組，在其他民眾的協助下調閱案發現場附近居民提供的監視器畫面，最終鎖定謝嫌並將他逮捕。