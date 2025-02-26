巴丹鸚鵡吃飯被小鳥「偷啃雞爪」　秒變臉扔菜回頭怒瞪

記者賈沐蓉／採訪報導

巴丹鸚鵡「福來」與愛情鳥「小花」、虎皮鸚鵡「三色蛋」是好麻吉。這天牠們一起享用蔬菜大餐，小花卻趁福來啃葉子時偷咬牠的鳥爪，這隻倒楣的大鳥立刻丟下食物回頭，怒瞪剛剛犯案的同伴。

▲小花趁著福來沒注意，偷啃牠的爪子。（圖／Threads@flycockatoo提供）

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▲福來：你在搞什麼鬼？（圖／Threads@flycockatoo提供）

一開始三隻鳥兒正在和平地共享青菜，貼心的福來還替兩位身材迷你的同伴拿點心。沒想到小花居然去襲擊福來的「雞爪」，對著牠的腳又啃又咬。飼主「小貓」與《ETtoday寵物雲分享》，福來被啃後其實沒有生氣，只會「發呆看著小鸚鵡們繼續咬，或是甩甩腳」。

▲圖右是朱陸冠巴丹鸚鵡福來，圖左則是愛情鳥小花。（圖／Threads@flycockatoo提供）

飼主表示鳥寶們的關係不錯，「每天一起放風，都會一起玩」，經常結伴享用媽媽準備的鮮食大餐。小貓會給牠們吃「鮮食、水果、各種蔬菜，有殼無殼的飼料都會混著吃」，也會給鳥兒們享用滋養丸，給牠們多樣化的食物交替。福來瞬間變臉的樣子讓Threads網友覺得非常有趣，「吃菜不是腳皮」、「巴丹：現在是想怎樣？」。

▲三隻鳥兒其實感情不錯，放風時會一起玩耍。（圖／Threads@flycockatoo提供）





▲三隻鸚鵡一起享用媽媽手裡的菜。（圖／Threads@flycockatoo提供）