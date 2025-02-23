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海獺跟漁民炫耀「寶貝石頭」　特地放岸上「開鑑賞會」

@user8736150399263 #fyp #seaotter #seaottersoftiktok #californiawildlife #commercialfishing #friends ♬ original sound - Squidkiller420

記者賈沐蓉／綜合報導

美國加州一位漁民意外收到海獺邀請，在岸邊來了一場即興的「石頭鑑賞會」，這隻海獺不僅不怕人，甚至拿出自己的珍藏的寶貝石塊對漁民「獻寶」。

▲海獺跟漁民炫耀自己的「寶貝石頭」　特地放岸上給他欣賞。（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

▲海獺：嗨人類～我這裡有好康的喔～（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

海獺發現漁民靠近岸邊立刻游去，並將懷裡的石頭放到岸邊，似乎是想請人類一起觀賞自己最愛的寶貝。漁夫也非常配合地撿起觀賞，順便用地板做了個「敲擊測試」鑑定品質。期間海獺一直在岸邊徘徊，等人類欣賞完畢，才心滿意足的把石頭塞回腋下離場。

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▲海獺跟漁民炫耀自己的「寶貝石頭」　特地放岸上給他欣賞。（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

▲海獺把石頭放上岸，給漁夫欣賞。（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

海獺通常以螃蟹、龍蝦或貝類為食，會用石塊敲開獵物的外殼，牠們的腋下有一塊比較鬆弛的皮膚，是牠們的「天然口袋」，海獺經常把順手的石頭收在這裡備用。海獺心愛石頭格外重視與珍愛，因此TikTok網友都「分享石頭」的行為感到驚嘆，「哇，你是被選中的人」、「萬物皆有靈，好萌好可愛啊」。

▲海獺跟漁民炫耀自己的「寶貝石頭」　特地放岸上給他欣賞。（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

海獺等漁夫欣賞完石頭後才收走。（圖／翻攝自TikTok／@user8736150399263）

關鍵字： 海獺漁夫互動特別邂逅驚喜

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