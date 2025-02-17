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虎斑鑽門縫卡住黑腳腳「魔性踢地」掙扎　奴才笑翻：再皮啊！

記者賈沐蓉／綜合報導

「豆虎」是一隻2歲的虎斑貓，牠以為自己是隻身材苗條的喵星人，於是想試著鑽進門縫裡，結果上半身塞進去，後腳還在外面掙扎，讓黑色的肉球出來見客，旁觀的飼主「豆虎媽媽」忍不住爆笑「再皮呀！再皮呀！」。

▲虎斑鑽門縫卡住　黑腳腳在外「魔性踢踢」奴才笑翻。（圖／豆虎媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲豆虎是隻短腿的虎斑貓，身材圓滾滾的。（圖／豆虎媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中豆虎已經把上半身塞進門縫，自信得認為可以「頭過身就過」，然而牠的圓肚子堅決不同意，儘管後腳努力踢著地板，但門縫還是拒絕放行。豆虎媽媽告訴《ETtoday寵物雲》，這是貓皇頭一次嘗試擠門縫，「因為牠想要玩裡面的紙袋」，但牠一直都胖胖的，想進去也沒辦法。

▲虎斑鑽門縫卡住　黑腳腳在外「魔性踢踢」奴才笑翻。（圖／豆虎媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽幫豆虎開門，讓牠可以拿到心心念念的紙袋。（圖／豆虎媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

最後還是奴才出手幫豆虎開門，牠才順利拿到紙袋。雖然鏟屎官笑得誇張，但她也提到，「豆虎經常被我笑，應該不會生氣啦！」。除了豆虎外，家裡還有一隻叫做「八豆」的曼赤肯貓，豆虎會故意裝沒事走到八豆身邊，然後「突然用屁股坐八豆的頭 」。Threads網友也被豆虎的「魔性腳腳」萌翻，「可愛胖胖貓」、「黑腳腳好可愛」。


 ▲每天八豆都會跟媽媽喵喵叫討飯吃，而豆虎就在旁邊安靜等待。（圖／豆虎媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓咪擠門縫可愛

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