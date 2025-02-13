鸚鵡遇上狂震小雞　嚇得「倒退嚕」結果差點屁股親親



記者賈沐蓉／綜合報導

日本大阪的凱克鸚鵡Maro對家裡的小雞玩具又愛又恨，這天主人開啟玩具的震動開關，第一次看見小雞動起來的鸚鵡嚇到不停倒退，繞了一圈後卻發現自己反而離它更近。

▲Maro發現小雞玩具居然在動，於是不停往後退。（圖／翻攝自X／@micchi1919）

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玩具小雞啟動後開始快速震動，不停發出「咖答咖答」的噪音。發現異常的Maro立刻進入「警戒模式」，迅速退開遠離眼前的怪東西，卻忘記注意倒車路線，轉彎後後屁屁差點與小雞親密接觸，幸好最後一刻即時轉向，這才避免一場危機。

▲Maro正在努力倒車，卻沒發現小雞就在背後。（圖／翻攝自X／@micchi1919）

Maro幾天後習慣了小雞的存在，並對玩具展開狩獵，把對方壓在地上咬，直到發現小雞不動才鬆口。飼主看到Maro主動出擊的模樣也很驚訝，他說Maro以前其實是隻「俗辣鳥」，只敢把小雞偷推下桌體驗自由落體，或是趁不動時偷咬。Maro被小雞玩具嚇到「倒退嚕」的樣子也在社群網站X受到網友好評，「笑得我肚子痛哈哈」、「搞不好其實很喜歡（笑）」。

▲Maro正在「狩獵」小雞，把對方壓在地上咬。（圖／翻攝自X／@micchi1919）

▲以前的Maro其實很膽小，偷咬玩具前還要先用腳試探。（圖／翻攝自X／@micchi1919）