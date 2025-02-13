調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

記者賈沐蓉／採訪報導

小黑貓「Killua」才3、4個月大，精力旺盛的牠每天都需要玩耍放電，尤其熱愛玩鏟屎官的「頭髮逗貓棒」。飼主「貓奴小弟」每天都得接受主子的喵喵拳攻擊，就連睡覺時間也不得安寧。

▲Killua是隻活力滿滿的小貓，每天都需要玩耍發洩精力。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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影片中Killua正與飼主的頭髮展開大戰，對著它又抓又咬。貓奴小弟告訴《ETtoday寵物雲》，夜晚是小黑貓的活動時間，會在家裡「瘋狂爆衝+打人+咬頭髮」，她與家裡的虎斑貓都深受其害，雖然有買一顆寶貝球玩具給小貓發洩精力，「但好像沒什麼用？牠還是喜歡會動的東西」。

▲ 鏟屎官買了寶貝球玩具給小貓，但牠還是更喜歡會動的頭髮。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑貓哥哥經常被Killua騷擾，兩隻會打架。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

特別的是，貓奴小弟表示Killua還有個綽號叫「夜煞」，因為牠跟虎斑哥哥打架不爽的時候，「耳朵下壓眼神超犀利，半夜還會發出超級大的引擎呼嚕聲」，神似動畫片《尋龍高手》裡的夜煞。雖然陪小貓玩時，鏟屎官經常被牠的指甲劃到，不過她發現主子有收斂力道，只有造成輕微小傷。

▲雖然飼主已經準備睡覺，但小貓還是繼續玩頭髮逗貓棒。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多Threads網友也在留言區曬出自己的「夜煞貓」，順便替飼主打氣，「短腿夜煞在此」、「原來這是黑貓的愛好」、「長大後會很乖很可愛哦加油！」。

▲Killua：我厲害吧？！（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）