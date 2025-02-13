ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

失控小黑貓玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

記者賈沐蓉／採訪報導

小黑貓「Killua」才3、4個月大，精力旺盛的牠每天都需要玩耍放電，尤其熱愛玩鏟屎官的「頭髮逗貓棒」。飼主「貓奴小弟」每天都得接受主子的喵喵拳攻擊，就連睡覺時間也不得安寧。

▲小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Killua是隻活力滿滿的小貓，每天都需要玩耍發洩精力。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中Killua正與飼主的頭髮展開大戰，對著它又抓又咬。貓奴小弟告訴《ETtoday寵物雲》，夜晚是小黑貓的活動時間，會在家裡「瘋狂爆衝+打人+咬頭髮」，她與家裡的虎斑貓都深受其害，雖然有買一顆寶貝球玩具給小貓發洩精力，「但好像沒什麼用？牠還是喜歡會動的東西」。

▲ 鏟屎官買了寶貝球玩具給小貓，但牠還是更喜歡會動的頭髮。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲虎斑貓哥哥經常被Killua騷擾，兩隻會打架。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

特別的是，貓奴小弟表示Killua還有個綽號叫「夜煞」，因為牠跟虎斑哥哥打架不爽的時候，「耳朵下壓眼神超犀利，半夜還會發出超級大的引擎呼嚕聲」，神似動畫片《尋龍高手》裡的夜煞。雖然陪小貓玩時，鏟屎官經常被牠的指甲劃到，不過她發現主子有收斂力道，只有造成輕微小傷。

▲雖然飼主已經準備睡覺，但小貓還是繼續玩頭髮逗貓棒。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多Threads網友也在留言區曬出自己的「夜煞貓」，順便替飼主打氣，「短腿夜煞在此」、「原來這是黑貓的愛好」、「長大後會很乖很可愛哦加油！」。

▲小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧。（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Killua：我厲害吧？！（圖／貓奴小弟提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 貓奴黑貓逗貓棒寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【可愛迷你鴨】唐老鴨見到寶寶超開心上前大抱抱！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

柴犬追貓「衝跳台下不來」　委屈嚶嚶叫主人傻眼救狗

虎班貓聽到媽媽在哭　秒現身「邊呼嚕邊喵」暖心治癒

過年橘貓「亂入牌桌」還睡著　身上堆滿麻將都趕不走

過年橘貓「亂入牌桌」還睡著　身上堆滿麻將都趕不走

玄鳳鸚鵡排隊馬殺雞　客人排隊等不及竟「啄膝蓋」催促

12歲貓奶奶在腿上「蓋章認證」　奴才被躺到腳麻：每次看都可愛

歐告過年被小孩「玩到斷電」　晚上只想睡覺全身軟趴趴

收容所鐵籠突伸出「毛掌拍拍安慰」　男一看爆哭：死去貓貓回來了

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

調皮小黑貓愛玩「頭髮逗貓棒」　奴才連睡覺都不得安寧

遊客直擊「台灣黑熊」趴趴走　玉管處：遇上牠請做2動作

結帳也要儀式感！黑狗請求「親口撕收據」　還乖巧遞給媽

台東某國中生「丟石塊嚇浪貓」大笑PO網　校方道歉：會嚴肅處置

收容所鐵籠突伸出「毛掌拍拍安慰」　男一看爆哭：死去貓貓回來了

稀有冬候鳥冠鸊鷈、紫鷺及白冠雞　台東森林公園景觀池現蹤

動物界的美食家！　鳳頭鸚鵡會用「沾醬」幫食物調味

動物也鬧元宵！海廢變「大湯圓」玩具　應景登場

起飛前聽到喵喵叫　客機發現「最萌偷渡客」乳牛貓害航班延誤2天

就是要黏著你！比熊妹「哥哥纏」　阿金寵溺溢出螢幕

台灣燈會雨中表演5分鐘12摔　受傷舞者還原現場：邊淋雨邊跳

烏克蘭有望恢復「2014年之前」邊界？　美防長：不切實際

于小惠證實與蔡岳勳離婚4年！親揭分手導火線…他被爆擁26歲新歡

川普如「對台晶片徵稅」反害美國經濟孤立　專家曝關鍵原因

高雄碎屍魔羈押！看守所內住3人房　「安靜到恐怖」不尋常狀況曝

自從美俄通話後！川普暗示：澤倫斯基「快下台了」　北約態度陷混亂

台北今晨13.4度「冷氣團意外達標」　粉專：午前各地雨不小

台積電跌10元至1090　指數平盤震盪

洪英正重掌商港事業發展協會　碼頭與拖車獲准引進外勞為目標

藍營要求普發現金一萬　王婉諭批沒邏輯：上秒砍預算、下秒大撒幣

寵物動物熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

台東某國中生「丟石塊嚇浪貓」　校方道歉了

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

捲毛黑汪上托兒所6年　沒半個朋友

比熊定點尿有獎　媽上廁所牠也討食

海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」

讀者迴響

熱門新聞

鐵龍突伸出毛掌拍拍安慰　男爆哭：愛貓回來了

台灣黑熊玉山趴趴走　遇到牠請做2動作

黑狗幫忙拿收據　乖巧遞給媽媽

世界最高水牛！185公分「金剛」是隻溫柔巨獸

四比熊回家少一隻　乖等主人來接

比貪睡鬧鐘好用　虎斑貓1招成功叫醒女主人

為什麼小喵咪愛黏著你睡？5大原因讓貓奴的心都融化了！

台東某國中生「丟石塊嚇浪貓」　校方道歉了

比熊妹超黏哥　黃金獵犬滿滿寵溺

大白狗偷嚼貓尾　被抓包「不嘻嘻」

調皮小黑貓愛玩頭髮　奴才不得安寧

捲毛黑汪上托兒所6年　沒半個朋友

比熊定點尿有獎　媽上廁所牠也討食

海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」

惡霸犬想陪產遭拒　孕婦追出來找

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面