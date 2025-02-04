12歲貓奶奶在腿上「蓋章認證」　奴才被躺到腳麻：每次看都可愛

▲貓奶奶窩在奴才身上睡覺，起床後留下貓爪印「蓋章認證」。（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

天氣冷颼颼，家裡的貓主子是不是也變得特別黏人？12歲的貓奶奶「卡碰」最近就決定霸佔媽媽Dina的大腿，把它當成專屬加熱床，天天窩在上面取暖。結果某天當卡碰起身離開後，Dina意外發現，小腿上竟然出現了一個超清楚的「貓掌印」，簡直像是貓皇御賜的「專屬印章」！

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▲卡碰正在幫Dina蓋上專屬御印。（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

照片中Dina身上出現了一個鮮明的貓掌印記，連肉球和手指形狀都完美復刻。她在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時笑說，冬天一來，奴才的大腿就會自動升級成貓咪的專屬暖墊，「這個掌印是卡碰窩在我腿上睡覺，貓掌剛好抵在腿上，牠起身後就有了」。Dina不是第一次收到貓皇的「御印」，但她說「每次看到還是覺得超可愛」！

▲卡碰在媽媽身上留下的兩個貓掌印。（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲卡碰：我厲害吧？（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Dina透露，卡碰其實是男朋友的貓，「但現在跟我比跟爸爸還親」。卡碰不但喜歡撒嬌還愛刷存在感，只要看到人在忙，就會用手拍拍刷存在感。這張貓咪「蓋章認證」的照片在Threads引起關注，不過也有眼尖的網友歪樓「代表妳水腫了」、「看起來是水腫+1」。

▲卡碰忘記把舌頭收回去。（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲卡碰窩在爸爸懷裡，但現在牠更喜歡媽媽。（圖／網友Dina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）