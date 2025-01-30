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主人做麻糬小博美被「強制隔離」　牠頭塞門縫皺眉氣噗噗

▲主人做麻糬將小博美「強制隔離」　牠氣噗噗頭塞在門縫想進來。（圖／翻攝自X／@akitapome）

▲小博美被隔離，表情非常不爽。（圖／翻攝自X／@akitapome）

記者賈沐蓉／綜合報導

3歲博美狗「秋田」想參與過年麻糬製作過程，主人怕牠搗亂，於是把牠放到客廳外「隔離」，只留下一個門縫讓牠可以參與，然而秋田看起來非常不開心，整張臉皺起來瞪著裡面的人。

在X帳號分享的照片中，可以看見秋田把自己的頭塞在拉門與門框之間的空隙，眉頭緊皺盯著製作麻糬的家人，凶巴巴的眼神訴說自己無法參與的不滿。飼主特地在發文中以狗狗的口吻寫到「我也能像麻糬一樣捲成球！」，事實上去年秋田的確在家人身邊監工，因此才會對現在的「差別待遇」感到生氣。

▲主人做麻糬將小博美「強制隔離」　牠氣噗噗頭塞在門縫想進來。（圖／翻攝自X／@akitapome）

▲去年擔任麻糬監工的秋田。（圖／翻攝自X／@akitapome）

等麻糬做好後，秋田也立刻重獲自由，過年期間牠與家裡的另一隻黑棕博美小町玩得非常愉快，歡迎來訪的親戚們也讓牠們筋疲力盡，被整隻抱起來還能直接睡死。秋田與麻糬隔離的「不爽臉」娛樂了許多網友，「欸...這樣毛會黏上去」、「牠看起不服氣又可愛」、「還想請你加上爪子標記」。

▲主人做麻糬將小博美「強制隔離」　牠氣噗噗頭塞在門縫想進來。（圖／翻攝自X／@akitapome）

▲麻糬做好後，秋田也立刻重獲自由。（圖／翻攝自X／@akitapome）

▲主人做麻糬將小博美「強制隔離」　牠氣噗噗頭塞在門縫想進來。（圖／翻攝自X／@akitapome）

▲秋田因為跟親戚玩而累壞，被抱起來還能直接睡著。（圖／翻攝自X／@akitapome）

關鍵字： 狗狗博美犬新年麻糬

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