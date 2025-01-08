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媽媽嘴硬「不喜歡養貓」　土地公廟遇三花小姊妹「一起帶回家」

記者賈沐蓉／綜合報導

「哈啾」與「哈娜」是一對三花貓姊妹，原本在外面流浪的牠們被鏟屎官「哈大姊」收養。哈大姊笑說，媽媽曾說過「不想養貓」，結果在小哈娜的賣萌攻勢下落敗，後來甚至連哈啾也一起收編，「原本嘴硬說不能養，現在每天回家都一定要先狂摸貓女兒。」

▲媽媽說「不喜歡養貓」　結果被小三花收編連貓姐姐一起接回家。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原本哈大姐的媽媽不喜歡貓，沒想到現在收編了2隻。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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哈大姐與《ETtoday寵物雲》分享，當初媽媽要去土地公廟拜拜，結果發現到小哈娜就站在廟門口看著她，原本覺得「貓咪實在太高傲」，沒想到小貓就立刻親人地爬上褲管。媽媽立刻被收服，晚上還特地帶飼料來餵貓，兩天後更是從原本的「我不喜歡養貓」變成「我想接三花回家」。

▲媽媽說「不喜歡養貓」　結果被小三花收編連貓姐姐一起接回家。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小哈娜：你...你好...（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽說「不喜歡養貓」　結果被小三花收編連貓姐姐一起接回家。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲可愛的哈娜立刻收服了哈大姐媽媽的心。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈大姐媽媽到現場想帶貓回家，找了3次都落空，最後請姨媽出馬才成功帶回，過程中還發現小貓的媽媽與姊姊哈啾，於是順便抓紮媽媽，並替哈啾找到了領養家庭。後來哈啾因故無法進入新家，媽媽看著哈娜隔著牆不停對著姊姊狂喵，感情氾濫下決定讓姊妹團聚。哈大姐也透露，媽媽原本還大聲宣布「一隻就夠了」，結果突然說要養哈啾也是讓她滿頭問號。

▲媽媽說「不喜歡養貓」　結果被小三花收編連貓姐姐一起接回家。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈娜與貓姊姊哈啾，一起待在哈大姐媽媽的身上。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前兩隻貓咪已經到家一個禮拜，姊姊來的第一天哈娜就一直跟在屁股後要陪玩，但現在姊妹倆會互相理毛，一起塞在同個窩裡睡覺。刀子口豆腐心的媽媽也非常寵愛貓咪們，回家後一定先對貓咪們亂摸一通，每天還會幫牠們刷牙擦身體，當然還會提供按摩服務，已經徹底被貓星人征服了！

▲媽媽說「不喜歡養貓」　結果被小三花收編連貓姐姐一起接回家。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈娜哈啾的感情非常好，會一起擠在同個貓窩裡睡覺。（圖／哈大姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 收養賣萌姊妹征服

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