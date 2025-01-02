天氣好冷！床被3狗霸占入眠　他苦笑上網徵求「奴才睡姿」

▲寒冬暖床被三狗霸占，飼主無奈上網徵求能擠進床舖的睡姿。（圖／翻攝自X@miyamafukayama）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一名飼主正要睡覺，卻發現他的床被家裡的玩具貴賓狗Riku、柴犬Rin和西伯利亞哈士奇Ashi霸占，於是緊急上網尋問，自己該用哪種睡姿才能順利躺上床。

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▲由左至右分別是Riku、Ashi和Rin，牠們與飼主一起慶祝聖誕節。（圖／翻攝自X／@miyamafukayama）

X@miyamafukayama分享的照片中，貴賓狗Riku佔據了沙發床床尾，一隻手放在扶手上進入夢鄉，哈士奇Ashi則平躺在床鋪正中間，四肢伸直呼呼大睡，柴犬Rin把自己蜷成一小顆，頭靠著沙發椅背睡著了，剩下的空隙已經不夠讓飼主躺進去，讓哭笑不得的奴才緊急發文「這種狀態下要怎麼睡？」。

見此情況許多網友紛紛替他出主意，開玩笑的畫出許多「建議睡姿」給飼主參考，只不過許多姿勢都是在挑戰「人體極限」。此外也有些比較實用的提議「再買個床吧哈哈」、「個人建議睡地上」，其他有類似經驗的貓狗飼主則曬出了自己的受災照。不過最後飼主還是選擇把床留給狗狗們，還不忘發文向網友道謝，「謝謝大家的所有意見，我現在正因為睡在地上筋骨痠痛」。

▲冬天狗狗們都各自占顧了書室的位置，Ashi幾乎整隻都埋進被爐裡。（圖／翻攝自X／@miyamafukayama）