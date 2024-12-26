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柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃上街萌翻路人

記者賈沐蓉／採訪報導

「大薯」是隻1歲的柯爾鴨，這天飼主心血來潮，把牠打扮成聖誕老公公的「專屬坐騎」，而穿上新衣服的大薯也很配合得在家裡跑跑展示，呆萌的模樣瞬間融化了麻麻的心，外出逛街時更是吸引許多路人大呼「好可愛」。

▲柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大薯首次擔任聖誕老公公的專屬坐騎，模樣療癒人心。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Threads粉專@hong_duck_0421分享影片，可以看到大薯穿著聖誕裝，背上還有著耶誕老人的玩偶裝飾，當牠跟著飼飼主一路小跑，娃娃也隨著牠的步伐搖搖晃晃，看起來就像聖誕老人正騎著牠當坐騎。飼主接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，她發現這件聖誕裝好像只有貓狗在穿，於是決定「也讓鴨鴨背一下老公公」，而大薯似乎也不討厭這件衣服。

▲柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲準備載著耶誕老人去送禮物的大薯。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平時的大薯雖然比較喜歡「裸體」，但麻麻表示，只要在牠穿上衣服或領巾時不停誇讚，大薯就會開心，「大薯只要變成聖誕老公公出門，都會受到路人誇讚驚呼。」途中甚至還有一個小朋友被鴨鴨吸引，忍不住一直跟著大薯走，還好小孩的爸爸有把人叫住，「要不然都要跟我們走了」。

▲柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大薯帶上肌肉配件，變身成猛男。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

雖然影片裡的大薯很可愛，但飼主也表示柯爾鴨並不好養，例如牠們沒辦法定點上廁所，要看醫生不但很貴還必須找特寵醫生，叫聲還有可能變成噪音問題，平時要多曬太陽但又不能直曬，一不注意就很容易中暑或受傷。所以她也呼籲如果想真的養柯爾鴨「一定要做功課！」，因為很多細節需要注意。

▲柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲出門在外會穿襪子保護腳丫的大薯。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯爾鴨當聖誕老人「專屬坐騎」　搖搖晃晃衝刺上街萌翻路人。（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大薯：我可愛吧～（圖／IG@hong_duck_0421提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

關鍵字： 柯爾鴨聖誕裝寵物聖誕裝

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