貓奴夫婦去咖啡廳「偷擼貓」　接客貓一聞嚇到模糊掙脫

▲貓奴夫婦瞞著主子去貓咪咖啡廳，結果店貓被他們身上的貓味嚇到。（圖／翻攝自X／@mene_nyanyan）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一對貓奴夫婦瞞著家裡的貓主子，到貓咪咖啡廳「偷吃」，然而店裡的貓咪聞到他們身上的貓味，竟然被嚇得從懷裡掙脫逃走，一旁的妻子原本打算紀錄老公與店貓的溫馨互動，沒想到意外拍下了一張驚人的照片。

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▲夫婦倆家裡的貓主子，正被媽媽抱在懷裡。（圖／翻攝自X／@mene_nyanyan）

X帳號@mene_nyanyan分享的照片中，一隻灰色的貓咪正從貓奴懷抱中跳出，由於動作太快，只在相機中留下了一道深色殘影，彷彿是被身上殘留的貓咪氣味嚇得不輕。許多網友看到這張貓咪「嚇出殘影」的照片後紛紛留言，「液體貓（高速版）」、「急著逃跑的貓哈哈」、「去貓咖前一定要和家裡的主子溝通好啊！」

無意間被「戴綠帽」的貓主子是一隻1歲的小白貓，平時也會陪著媽媽一起工作。隨後貓奴夫婦也更新了他們回家的狀況，他們一邊躲避貓咪，一邊趕緊洗澡清除身上的氣味，就擔心自家貓貓會吃醋，不過意外的是，貓皇根本不在意，反而一直黏著兩人不放，還跟進浴室洗澡。

▲結果貓咪一點都不在意奴才身上沾染別貓的味道，還一路跟進浴室等他們洗澡。（圖／翻攝自X／@mene_nyanyan）

▲貓主子正陪著媽媽工作。（圖／翻攝自X／@mene_nyanyan）