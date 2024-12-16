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奴才睡覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯

▲奴才睡覺感覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

▲奴才睡覺感覺呼吸困難，睜眼發現原來是貓皇重壓。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友「花」家裡養了一隻名叫「琥珀」的白底虎班貓，這天她睡覺時感到呼吸困難，沒想到睜眼就發現琥珀坐在自己胸口，無聲地催促奴才快點上貢早餐，顯然愛貓的體重正是她沒辦法正常呼吸的原因，讓飼主在無奈之餘又感到好笑。

▲奴才睡覺感覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

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▲由於天氣變冷，琥珀坐在電熱毯上吃飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

花的X帳號@chakohakulog分享的照片中，可以看到琥珀坐在她的胸口上，精神抖擻的望著還躺在床上的貓奴，似乎是在無聲的催促「快放飯！」。這下飼主立刻明白，原來是琥珀為了討食，趁她睡覺時坐到自己身上，而在經過貓主子5.5公斤的體重「鎮壓」後，自然會覺得呼吸困難。

這張「貓壓床」的照片吸引不少愛貓人士的注意，其中一部份似乎非常享受這份甜蜜的負擔，「被貓重壓，飼主狂喜」、「這是幸福的重量」、「快樂並痛苦著哈哈」。第二天早上琥珀也用了同樣的方式催奴才起床，但因為當天牠要去做定期查不能吃東西，飼主只好殘忍的拒絕牠的請求。

▲奴才睡覺感覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

▲琥珀：什麼奴才你說沒有飯？！（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

▲奴才睡覺感覺呼吸困難　睜眼發現「貓壓床」坐胸口催放飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

▲琥珀看完醫生後，在外出包等飼主帶牠回家吃飯。（圖／翻攝自X／@chakohakulog）

關鍵字： 貓壓床愛貓貓奴喵星人

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