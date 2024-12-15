飼主「假裝找貓」呼喚毛孩名　困惑本尊伸手拍拍還幫忙找

記者賈沐蓉／綜合報導

貓奴艾米麗(Emily)想捉弄一下波斯貓法蘭辛(Francine)，於是假裝法蘭辛不在身邊，還大聲呼喚愛貓的名字。法蘭辛看不懂奴才的「迷惑行為」滿臉問號，乾脆也加入「自己找自己」的行列。

▲飼主假裝在找法蘭辛，但其實本尊就坐在背後。（圖／翻攝自TikTok／@itsemilyjanee）

在TikTok帳號@itsemilyjanee上傳的影片中，艾米麗大聲的叫著「法蘭辛？法蘭辛你在哪？」，但此時貓咪就坐在她身後的桌子上。聽到媽媽聲音的法蘭辛立刻抬頭看她，伸手碰了碰艾米麗的肩膀，彷彿在提醒飼主自己就在這裡，還不忘「喵」了一聲試圖引起她的注意。當法蘭辛發現奴才都沒反應，顯得非常困惑，開始四處張望尋找媽媽在找的目標。

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▲法蘭辛：我就在這啊？（圖／翻攝自TikTok／itsemilyjanee）

不過艾米麗「假裝找貓」的遊戲沒有持續太久，因為她自己先忍不住破功，給愛貓親親抱抱，之後還給了一些點心當補償。許多網友也開玩笑的要飼主跟法蘭辛賠罪「牠看起來超困惑」、「貓貓：媽咪我在這啊」、「你得馬上跟法蘭辛女士道歉哈哈」。

▲艾米麗忍不住結束遊戲，給愛貓一個大抱抱。（圖／翻攝自TikTok／@itsemilyjanee）