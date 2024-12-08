ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

@catstrosisters My mom is my #1 hater #lockedup #catsoftiktok #fyp #catstrosisters #funny #jail #cat ♬ Won't Let Me Out - C-Murder

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫奇多(Cheeto)的橘貓非常喜歡出門探險，總是會鑽過家門外的柵欄投奔自由，飼主為了避免奇多到處亂跑，在牠背上綁了一根湯勺，這樣他就無法鑽過縫隙溜出去。不過奇多看起來對這項「保護措施」並不滿意，回頭怒瞪正在錄影的媽媽。

▲橘貓愛鑽柵欄翹家　媽媽用「一根湯匙」完美解決牠不爽狠瞪。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲奇多被背上的湯匙擋住，無法溜出門玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

在TikTok帳號@catstrosisters的影片中，可見奇多背上揹著一根湯勺，並用束帶固定在牠的胸背上，這樣當牠鑽縫隙時就會被卡住。失去自由的奇多把頭伸出柵欄，憂鬱的望著外面的世界，當牠發現媽媽正在偷拍時就非常不爽的回頭，帶著怒氣瞪向奴才。飼主明顯感受到愛貓的不悅，幽默地在配文中用愛貓的口吻寫到，「現在媽媽是我第一討厭的人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲橘貓愛鑽柵欄翹家　媽媽用「一根湯匙」完美解決牠不爽狠瞪。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲奇多憂鬱的看著門外的世界，開始懷疑貓生。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲橘貓愛鑽柵欄翹家　媽媽用「一根湯匙」完美解決牠不爽狠瞪。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲奇多：奴才！為什麼不讓我出去！！（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

之前飼主也試過給奇多上牽繩，但牠很快就找到掙脫辦法，例如透過拉扯把胸背連著牽繩脫掉，要不是媽媽在一旁看著，奇多早就成功溜走。隨後飼主將奇多「被湯匙困住」的影片分享至網路，立刻成為網友的關注焦點，吸引許多人湧入留言區評論「貓：他們不讓我出去！！」、「牠超生氣哈哈」也有了解貓咪性格的網友開玩笑的提醒飼主「牠遲早會搞懂這個把戲」。

▲橘貓愛鑽柵欄翹家　媽媽用「一根湯匙」完美解決牠不爽狠瞪。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲正在拉扯牽繩準備掙脫胸背的奇多。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

 

關鍵字： 橘貓湯匙出門困惑憂鬱

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

阿金去安親班突然「叼手帶路」　貼心原因讓褓姆都融化了

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

柴柴每天5點坐門口等爸回家　飼主心疼：對不起，爸爸不會回來了

黃嘴犀鳥闖入蟻丘「任由螞蟻爬滿全身」　專家曝：是在洗澡

大橘愛睏鑽被窩　努力嘗試卻「中途斷電」原地趴下睡著

鸚鵡下樓梯「雙腳踩空」　嘴咬欄杆空中晃尷尬等奴才解救

黃嘴犀鳥闖入蟻丘「任由螞蟻爬滿全身」　專家曝：是在洗澡

「戴珍珠耳環的貓咪」表情無辜神似名畫　高冷白貓回眸超有戲

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

家裡來了奶貓！依偎在狗狗懷裡踏踏睡覺　她笑：才3天就被當媽了

逛耶誕城不想回家　阿金咬牽繩「把阿爸往回拖」堅持跟紅茶拍照

福寶12/5

幼貓受困黏鼠板滿身膠　用卸妝油+麵粉無痛救援

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

賓士貓店長上班「狂聞客人屁股」　媽笑：叫你接客不是騷擾

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

花園鰻表演「倒車入庫」　尾巴鑽進泥砂不忘抖抖喬位置

貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

臘腸狗發現沒肉吃　立刻上演「笑容消失術」生氣齜牙

「三輛重基」排排站等出門　奴才突然衝廁所汪等到奧嘟嘟怒瞪

「戴珍珠耳環的貓咪」表情無辜神似名畫　高冷白貓回眸超有戲

才來3天！乳牛小貓把溫柔公狗「當成媽媽」　依偎懷裡雙手踏踏吸

橘貓坐電毯眼神質問「怎麼不暖」　奴才苦笑：你太早起啦

阿金去安親班突然「叼手帶路」　貼心原因讓褓姆都融化了

黃嘴犀鳥闖入蟻丘「任由螞蟻爬滿全身」　專家曝：是在洗澡

網購熱！跨境違規買「寵物凍乾」到台灣上百件　罰近千萬

新北U18／曾聖恩關鍵安　新北藍跨出7連霸第一步

新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

竹科男「幹走同事下午茶」回家吃光！偷走2片雞排代價超慘

榮耀號故障「滯留那霸台人最快明天可下船」　維修進度曝

戰神狀元全能秀！　雷蒙恩兩度爆扣砍13分8籃板5助攻宰雲豹

央行19日理監事會　「房市管制」還有第8波？是否再出招受矚

訪日首站閉門會談！林右昌喊話大阪維新會「中國問題是世界問題」

快訊／俄羅斯宣布：敘利亞總統放棄職位　和平移交權力

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

王金平拋「兩岸主權同而不分」　馬辦肯定：與馬英九主張一致

寵物動物熱門新聞

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

新買狗窩只能放屁股　薩摩耶不嫌棄

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

跨境網購違規買寵物凍乾到台　罰近千萬

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

民眾目擊「虎鯨戴死鮭魚帽」！時隔37年重新流行

喵打架輸了好委屈　聽罐罐馬上抬頭

3柯基奮等出門　看爸上廁所怒瞪

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

薩摩耶洗澡「無助且防水」像洗棉被

柴每天5點等爸回家　卻再也等不到

杜賓擔心媽爬牆　換爸秒放生不理

讀者迴響

熱門新聞

犀鳥讓螞蟻爬滿全身　竟是在洗澡

白貓頭披綠巾回眸　神似世界名畫

新買狗窩只能放屁股　薩摩耶不嫌棄

橘貓坐電毯「怎麼不暖」　奴才苦笑

跨境網購違規買寵物凍乾到台　罰近千萬

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

「世界最老鳥」74歲遇真愛　相隔4年生新蛋

民眾目擊「虎鯨戴死鮭魚帽」！時隔37年重新流行

喵打架輸了好委屈　聽罐罐馬上抬頭

3柯基奮等出門　看爸上廁所怒瞪

橘貓愛翹家　媽媽用湯匙斷自由路

薩摩耶洗澡「無助且防水」像洗棉被

柴每天5點等爸回家　卻再也等不到

杜賓擔心媽爬牆　換爸秒放生不理

水豚泡湯「低溫熟成」　浴池變湯鍋

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

家裡來了奶貓！依偎在狗狗懷裡踏踏睡覺　她笑：才3天就被當媽了

家裡來了奶貓！依偎在狗狗懷裡踏踏睡覺　她笑：才3天就被當媽了

逛耶誕城不想回家　阿金咬牽繩「把阿爸往回拖」堅持跟紅茶拍照

逛耶誕城不想回家　阿金咬牽繩「把阿爸往回拖」堅持跟紅茶拍照

福寶12/5

福寶12/5

幼貓受困黏鼠板滿身膠　用卸妝油+麵粉無痛救援

幼貓受困黏鼠板滿身膠　用卸妝油+麵粉無痛救援

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面