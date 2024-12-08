貓咪太愛翹家媽機智用「湯杓」斷自由路　牠不爽回頭狠瞪

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫奇多(Cheeto)的橘貓非常喜歡出門探險，總是會鑽過家門外的柵欄投奔自由，飼主為了避免奇多到處亂跑，在牠背上綁了一根湯勺，這樣他就無法鑽過縫隙溜出去。不過奇多看起來對這項「保護措施」並不滿意，回頭怒瞪正在錄影的媽媽。

▲奇多被背上的湯匙擋住，無法溜出門玩耍。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

在TikTok帳號@catstrosisters的影片中，可見奇多背上揹著一根湯勺，並用束帶固定在牠的胸背上，這樣當牠鑽縫隙時就會被卡住。失去自由的奇多把頭伸出柵欄，憂鬱的望著外面的世界，當牠發現媽媽正在偷拍時就非常不爽的回頭，帶著怒氣瞪向奴才。飼主明顯感受到愛貓的不悅，幽默地在配文中用愛貓的口吻寫到，「現在媽媽是我第一討厭的人」。

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▲奇多憂鬱的看著門外的世界，開始懷疑貓生。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

▲奇多：奴才！為什麼不讓我出去！！（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）

之前飼主也試過給奇多上牽繩，但牠很快就找到掙脫辦法，例如透過拉扯把胸背連著牽繩脫掉，要不是媽媽在一旁看著，奇多早就成功溜走。隨後飼主將奇多「被湯匙困住」的影片分享至網路，立刻成為網友的關注焦點，吸引許多人湧入留言區評論「貓：他們不讓我出去！！」、「牠超生氣哈哈」也有了解貓咪性格的網友開玩笑的提醒飼主「牠遲早會搞懂這個把戲」。

▲正在拉扯牽繩準備掙脫胸背的奇多。（圖／翻攝自TikTok／@catstrosisters）