黃嘴犀鳥闖入蟻丘「任由螞蟻爬滿全身」　專家曝：是在洗澡

▲黃嘴犀鳥主動闖入蟻丘，讓螞蟻爬滿全身洗蟻浴。（圖／翻攝自Facebook／Umkumbe Bush Lodge）

記者賈沐蓉／綜合報導

南非哈玆維尤(Hazyview)的野生動物營區中，一隻黃嘴犀鳥主動靠近地面的蟻窩，停在地面上任由螞蟻爬遍全身，當地嚮導解釋，看似可怕的一幕實際上是鳥兒們清潔羽毛的方式，藉由螞蟻分泌的化學物質殺死身上的寄生蟲。

野生動物營區Umkumbe Bush Lodge分享影片，這隻黃嘴犀鳥故意坐在螞蟻巢穴頂部，即使螞蟻們已經爬遍全身也沒有離開。這其實是一種叫做「蟻浴」的清潔方式，由於螞蟻們會分泌甲酸威嚇入侵者，因此有些鳥兒會故意激怒螞蟻，讓牠們跑到身上分泌甲酸來殺死羽毛中的寄生蟲。除了洗蟻浴外，許多鳥類也會在沙坑中打滾來清潔身體。

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許多網友一開始看到「犀鳥洗蟻浴」的影片，還以為是鳥兒是過於虛弱而被螞蟻攻擊，對此營區人員也解釋，這隻雌性犀鳥當時正忙著築巢，牠們會選擇一個樹洞當家，並將洞口封死，只留下一個小洞讓公鳥能餵食母鳥與幼鳥，「所以牠才最好消滅可能的細菌和寄生蟲，以免雛鳥面臨這些風險」。

▲黃嘴犀鳥：終於可以把寄生蟲清乾淨了！（圖／翻攝自Facebook／Umkumbe Bush Lodge）

黃嘴犀鳥是一種棲息於非洲的鳥類，屬於犀鳥科彎嘴犀鳥屬。牠們的體長約48至60公分，主要以植物種子、小昆蟲、以及蜘蛛和蠍子為食，乾季時則喜歡吃白蟻或螞蟻。目前這種犀鳥在國際自然保護聯盟（IUCN）中屬於無危物種。

▲站在樹枝上的黃嘴犀鳥。（圖／翻攝自Facebook／American Museum of Natural History）