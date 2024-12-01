德國牧羊犬還不想回家　門口玩「鬼抓人」主人怒吼鄰居都聽見

▲超皮德牧發現散步時間結束，在門口與主人上演「鬼抓人」戲碼。（圖／翻攝自TikTok／charserdet）

記者賈沐蓉／綜合報導

德國牧羊犬娜拉(Nala)發現散步時間即將結束，直接跟女主人在門口玩起「鬼抓人」遊戲，東躲西閃就是不讓媽媽牽牠回家，氣得飼主忍不住大聲怒吼愛犬的名字，音量大到吸引了鄰居查(Char)的注意並錄下這段好笑的互動，分享到網路上後立刻成為網友們的關注焦點。

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▲娜拉的主人拿著散步用品，示意愛犬趕快回家。（圖／翻攝自TikTok／charserdet）

根據TikTok帳號@charserdet分享的影片，可見飼主一手拿著娜拉的胸背牽繩，另一手朝家門方向揮了揮示意狗狗進去，沒想到娜拉立刻跑到附近的草地上，用肢體語言表明「我不想回家！」，飼主只好親自過來帶，結果娜拉以為這是場遊戲，於是故意跑到離媽媽很近的地方，再趁著快被抓到的瞬間躲開。

生氣的飼主一邊憤怒的喊著「娜拉！」，同時繼續嘗試把愛犬帶回家。怒吼的音量之大吸引了查的注意，他將這段影片上傳至TikTok，並幽默的提醒觀眾「記住，這位女士與牠的狗已經散了很久的步」，隨後這段影片也逗樂許多網友，不少人在留言區表示「每次都快抓到了哈哈」、「每個狗飼主都會經歷過的事哈哈」、「我懂，我家狗也這樣」。

▲娜拉：嘿嘿你抓不到我～（圖／翻攝自TikTok／charserdet）

▲娜拉主人接近愛犬，嘗試直接把牠帶回家。（圖／翻攝自TikTok／charserdet）