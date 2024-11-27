綠頭鴨硬騎白鵝「便車搭」　還咬扯脖子毛：開快點！

記者賈沐蓉／採訪報導

台中一家景觀餐廳的景觀池內，綠頭鴨突然騎到白鵝身上，看起來就像是在「搭便車」，牠似乎不滿意白鵝的行車速度，一直咬著對方的脖子毛，彷彿在催司機「開快點」！網友Bella意外見到這搞笑的場景，分享到自己的Threads帳號也吸引許多人討論。

▲綠頭鴨騎在白鵝身上「搭便車」，還咬脖子上的羽毛。（圖／bella_life10232提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Bella分享的影片中，可見綠頭鴨從池中爬上白鵝後背，之後穩穩地騎在對方身上，過程中鵝依舊繼續游泳，絲毫沒有注意到自己背上多了位「偷渡客」。隨後綠頭鴨發現白鵝不在意，竟然牢牢咬住白鵝脖子上的羽毛，還三不五時輕扯一下，這下白鵝終於感覺到疼痛，開始遊向淺水區抖動身體，試圖擺脫掉背上的不速之客。

▲白鵝：很痛！你給我下去！（圖／bella_life10232提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

事後白鵝也成功擺脫綠頭鴨，避免了繼續當便車的命運。隨後Bella將這則「白鵝便車」的影片分享至網路，引來許多網友的留言討論「他在踩天鵝船」、「牠還知道咬前面脖子的毛避免掉下去欸」、「鵝：我變胖了嗎？今天怎麼不太好浮起來？」不過也有了解水鳥生態的網友認真解釋「上面這隻水鴨似乎搞錯對象想交配，因為牠一直有咬著鵝脖子羽毛的行為」。

▲綠頭鴨搞錯交配對像，才會不小心騎到白鵝身上。（圖／bella_life10232提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）