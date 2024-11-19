水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場

記者賈沐蓉／綜合報導

住在宜蘭牛頭司－耕牛小學堂的雌水牛「罔飼」正在池塘悠閒泡澡，另一隻雌水牛「牛王」路過親暱地蹭了蹭牠，原本看似「姊妹情深」的溫馨場面，實際上卻是牛王想泡澡，直接「搶劫」了罔飼的位置。這段「霸凌現場」的影片被牛小編勁凱上傳至農場的Threads粉專，意外引起網友關注。

▲水牛泡澡遇到閨蜜出現關心，卻沒想到是想搶位。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在耕牛小學堂粉專的貼文中，可見牛王出現在池塘邊，湊近正在水池裡泡澡的罔飼，並用鼻子輕輕摩蹭對方，似乎是想跟自己的好閨蜜講悄悄話，姊妹倆的親密互動讓觀眾覺得非常溫馨。不過下一秒牛王就改用頭去輕頂罔飼的肚子，彷彿在催促「快點，換我了！」，極大的反差也讓上傳影片的小編幽默配文「欸不是，我本來以為是溫馨的劇情耶」。

▲牛王：幹嘛？泡澡很舒服阿？（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後罔飼雖然認命地讓位，但離水後還是哀怨的看著閨蜜，像是有滿腹委屈但不敢說。勁凱在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，其實兩隻牛平常感情很好，還會一起去欺負另一隻叫「美女」的水牛，同時也分享了照顧牛兒們的甘苦談，像是牠們的食量比較大，破壞力也相當強「得注意不要讓他們把樹折斷」，他也補充道，當突然能看懂牠們想要表達的意思時，就會非常有成就感。

▲罔飼：人類你看看他啦！過份！（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔飼與牛王這對「損友」的合照，兩位平常感情相當好。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則假「姊妹情深」真「霸凌現場」的影片也給網友們帶來了快樂，不少人在評論區心疼罔飼「不愧是牛王，Queen的威嚴」、「罔飼，秀秀…...」，甚至還有人提出鬼點子「改叫鐵扇公主如何」。

▲罔飼正在開心的享用牧草。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）