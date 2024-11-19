ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場

記者賈沐蓉／綜合報導

住在宜蘭牛頭司－耕牛小學堂的雌水牛「罔飼」正在池塘悠閒泡澡，另一隻雌水牛「牛王」路過親暱地蹭了蹭牠，原本看似「姊妹情深」的溫馨場面，實際上卻是牛王想泡澡，直接「搶劫」了罔飼的位置。這段「霸凌現場」的影片被牛小編勁凱上傳至農場的Threads粉專，意外引起網友關注。

▲水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲水牛泡澡遇到閨蜜出現關心，卻沒想到是想搶位。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在耕牛小學堂粉專的貼文中，可見牛王出現在池塘邊，湊近正在水池裡泡澡的罔飼，並用鼻子輕輕摩蹭對方，似乎是想跟自己的好閨蜜講悄悄話，姊妹倆的親密互動讓觀眾覺得非常溫馨。不過下一秒牛王就改用頭去輕頂罔飼的肚子，彷彿在催促「快點，換我了！」，極大的反差也讓上傳影片的小編幽默配文「欸不是，我本來以為是溫馨的劇情耶」。

▲水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛王：幹嘛？泡澡很舒服阿？（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

之後罔飼雖然認命地讓位，但離水後還是哀怨的看著閨蜜，像是有滿腹委屈但不敢說。勁凱在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，其實兩隻牛平常感情很好，還會一起去欺負另一隻叫「美女」的水牛，同時也分享了照顧牛兒們的甘苦談，像是牠們的食量比較大，破壞力也相當強「得注意不要讓他們把樹折斷」，他也補充道，當突然能看懂牠們想要表達的意思時，就會非常有成就感。

▲水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔飼：人類你看看他啦！過份！（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔飼與牛王這對「損友」的合照，兩位平常感情相當好。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則假「姊妹情深」真「霸凌現場」的影片也給網友們帶來了快樂，不少人在評論區心疼罔飼「不愧是牛王，Queen的威嚴」、「罔飼，秀秀…...」，甚至還有人提出鬼點子「改叫鐵扇公主如何」。

▲水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲罔飼正在開心的享用牧草。（圖／牛頭司－耕牛小學堂提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 水牛霸凌泡澡姊妹情深農場牛頭司－耕牛小學堂

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

佛桌上驚見「橘貓神像」端莊坐姿　飼主驚：阿嬤一定有在拜！

和尚鸚鵡愛洗澡　飼主洗碗還要「把鳥拿出來」聽牠氣得大叫

橘貓跳上抽油煙機當寶座　飼主「擔心負重」意外釣出品牌官方回應

遛狗被問「是不是新養一隻」　歐告突大褪色！媽笑：可能太常洗澡

橘貓跳上抽油煙機當寶座　飼主「擔心負重」意外釣出品牌官方回應

「路霸鵝」嘎嘎叫見人低頭想開咬！　她想回家先上演攻防戰

佛桌上驚見「橘貓神像」端莊坐姿　飼主驚：阿嬤一定有在拜！

橘貓跳上抽油煙機當寶座　飼主「擔心負重」意外釣出品牌官方回應

和尚鸚鵡愛洗澡　飼主洗碗還要「把鳥拿出來」聽牠氣得大叫

遛狗被問「是不是新養一隻」　歐告突大褪色！媽笑：可能太常洗澡

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧

幼貓找不到碗站原地狂叫　媽無奈重複指路：傻眼欸

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

鬣狗遭遊客跨欄餵食挑釁　園區「揭近況」譴責脫序行為

下雨天柴被強風吹到貼牆　微笑出門→害怕飛奔回家

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

男凌晨發現「床上突然多出萌貓陪睡」　驚嚇PO網：我沒養貓

ATM出現「貓貓監視器」　流浪三花趴頂部瞪人：誰敢詐騙？

巧遇奇異鳥夜間覓食　呆愣兩秒手插口袋「提起褲子」拔腿就跑

女主人生病住院！愛犬追蹤氣味「奔16公里找到醫院」　趴門前陪伴

水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場

「天竺鼠車車」趴在鋼琴上一秒斷電　陪練習聽到音樂倒頭就睡！

家中寵物鼠生不停！男崩潰交出「150桶老鼠」　母鼠全都已懷孕

佛桌上驚見「橘貓神像」端莊坐姿　飼主驚：阿嬤一定有在拜！

和尚鸚鵡愛洗澡　飼主洗碗還要「把鳥拿出來」聽牠氣得大叫

「遇奶貓別亂摸」先觀察媽動向　動保處建議「全家一起救援最棒」

「死刑報導有情感和議題」不再二元對立　ETtoday入圍卓新評審誇讚

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發...醫揭1關鍵

湖南小學衝撞案　警方：傷者均無生命危險

囂張詐團騙退休婦5千萬！警圍捕轟11槍　內湖：過程並無不當

久坐害命！研究：下班拼命運動也沒用　注意別坐超過「這時間」

金管會核准中信銀設立2家越南代表人辦事處

何時重提NCC委員名單？　卓榮泰盼11月底「宜快不宜慢」

凱莉產後3個月爆憂鬱「像在坐牢」！　認迅速開機放閃老公：有在避孕

滴妹健康亮紅燈「冒3症狀」！　沮喪曝近況：很困擾

快訊／下班注意！1地大雨特報　警戒到明晚

寵物動物熱門新聞

橘貓一臉嚴肅「端正坐神桌上」　飼主驚：阿嬤一定有在拜！

橘貓愛爬抽油煙機　飼主擔心負重

鸚鵡愛水槽　洗碗只好把鳥拿出來

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

薩摩耶脫序亂跑　邊境聰明帶回

寵物鼠生不停　男崩潰交出150桶老鼠

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

女主人生病住院！愛犬追蹤氣味「奔16公里找到醫院」

狗狗走失7個月　重聚緊緊抱住媽媽

起床見蛇頸龜脖掛水缸　飼主嚇醒

獸醫系上課汪不聽報告　揪伴玩瘋

出國遇浪浪追車　她霸氣跨國領養

蟒蛇擁有絕美鱗片　光照呈寶藍色

阿彌陀佛！蘭嶼見光頭鳥在散步　

讀者迴響

熱門新聞

橘貓一臉嚴肅「端正坐神桌上」　飼主驚：阿嬤一定有在拜！

橘貓愛爬抽油煙機　飼主擔心負重

鸚鵡愛水槽　洗碗只好把鳥拿出來

黑狗大褪色　媽笑：可能太常洗澡

薩摩耶脫序亂跑　邊境聰明帶回

寵物鼠生不停　男崩潰交出150桶老鼠

操場驚見妹妹頭怪鳥！牠餓到搖晃

女主人生病住院！愛犬追蹤氣味「奔16公里找到醫院」

狗狗走失7個月　重聚緊緊抱住媽媽

起床見蛇頸龜脖掛水缸　飼主嚇醒

獸醫系上課汪不聽報告　揪伴玩瘋

出國遇浪浪追車　她霸氣跨國領養

蟒蛇擁有絕美鱗片　光照呈寶藍色

阿彌陀佛！蘭嶼見光頭鳥在散步　

女撿「地上花圍巾」　竟是劇毒鼓腹巨蝰

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧

獸醫系上課「邊牧同學沒在聽」　同學在報告牠講台前跟阿金打鬧

幼貓找不到碗站原地狂叫　媽無奈重複指路：傻眼欸

幼貓找不到碗站原地狂叫　媽無奈重複指路：傻眼欸

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

颱風來襲風強雨驟，白腹鰹鳥插翅難飛

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面