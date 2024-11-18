遛狗被問「是不是新養一隻」　歐告突大褪色！媽笑：可能太常洗澡

▲小妞兒小時候全身黑嚕嚕。（圖／粉專「巨嬰可可與牛頭妞兒 2.0」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

詐騙成分很高？！高雄有一隻名叫「小妞兒」的米克斯黑狗，牠小時候是烏黑亮麗的全黑毛，結果大約1歲左右，體毛出現巨大變化，褪成咖啡色的虎斑紋路。可愛的變色讓飼主陳麗卿笑說，有時候帶牠出門散步，常常被鄰居問說「是不是又新養一隻」、「你養兩隻狗唷」等等。

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▲小妞兒：我還是同一隻啦！



「我們家狗狗沒有走失，只是換個顏色而已啦，哈哈哈！」媽媽開玩笑地說。媽媽表示，當小妞兒還是小狗狗的時候，牠的毛色真的很黑。隨著成長，毛孩毛色開始變化，讓不少路人都誤以為她飼養2隻狗，就連婆婆也詢問是否又養了另一隻。

▲▼小妞兒常常被鄰居誤會是另外一隻狗。



媽媽說，小妞兒的毛色變化大約在牠6個月大的時候開始，完全褪色則是在1歲左右。媽媽也逗趣笑說，自己常常帶妞兒去洗澡，懷疑可能是因為這樣而改變毛色，「一定是沒有用護色洗髮精啦～哈哈哈。」

▲小妞兒常常洗澡。



呆萌的妞兒是主人認養的米克斯，主人深深相信，妞兒是來代替家中去世高山犬的「接班狗」。在接小妞兒回家的第一天，牠馬上熟門熟路家中路徑，甚至才1個月大就聽懂許多指令，讓媽媽不禁懷疑「該不會是忘記喝孟婆湯吧」。

▲▼小妞兒是家裡受寵的狗寶貝。



