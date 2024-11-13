操場見「妹妹頭怪鳥」餓到搖晃　檢查揭真實身分…秒準備鮮魚大餐

▲海鳥白腹鰹鳥恢復體力後野放回大海。（圖／新北市動保處提供）



記者林韋辰／綜合報導

日前颱風席捲台灣，強烈外圍環流導致很多鳥類無法正常飛行及覓食，新北市動保處接獲石門國小李鴻文老師通報，校園操場草坪上出現1隻有蹼鳥類，牠全身濕透，獨自站立隨著風雨中搖晃，看起來十分瘦弱，需要緊急救援。動保處立即派遣動保員李國良前往，發現這是一隻外來種海鳥，叫做「白腹鰹鳥」，隨即使用毛巾及運輸籠將鰹鳥送回動物之家。

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▲長相呆萌的白腹鰹鳥獨自站在操場中淋雨，原來是餓到飛不動。（圖／新北市動保處提供）



透過畫面中可見，海鳥「白腹鰹鳥」長相非常可愛，只見牠不僅有留著妹妹頭，還有呆萌的長相，擁有圓圓的眼睛。動保員表示，到達石門國小時，現場確認為白腹鰹鳥，牠的嘴喙為乳白色，習性溫和不具攻擊性，救援時的呆萌模樣十分令人討喜。當天吸引了師生在場圍觀，指指點點並且嘖嘖稱奇。

▲白腹鰹鳥外表沒有受傷，但體力虛弱。（圖／新北市動保處提供）



白腹鰹鳥被送到動物之家後，獸醫師謝弘斌趕緊替牠進行健康檢查，發現並無外傷，但因為數日未進食，饑餓到無力飛翔。動保員馬上提供清潔飲水及「鮮魚大餐」，安置在運輸籠內充份休息、完全恢復體力。等到白腹鰹鳥狀況好多後，保育員將牠原放回棲息海域，救援成功。

動保處獸醫謝弘斌說，白腹鰹鳥主要棲地分佈於熱帶和亞熱帶海洋，成鳥除了腹部及翼下為白色之外，全身大致為暗褐色，牠是以魚蝦類為主食的遠洋性海鳥。鰹鳥捕獵時，非常善於利用本身流線型身軀及狹長有力翅膀和尾部，可以輕易從高空斜向俯衝入海，獵捕水中魚蝦等小型生物成功率很高。

▲保育員準備鮮魚大餐給牠吃。（圖／新北市動保處提供）

獸醫謝弘斌表示，救援白腹鰹鳥入所時，檢傷結果並無任何外傷，判定是因為天候不佳難以覓食，腹中饑餓而導致無力飛翔，因此必需盡快進食，等牠補充營養後再休息數日，白腹鰹鳥體力恢復良好，也順利野放回大海。

▲吃飽喝足笑了。（圖／新北市動保處提供）

協助救援的保育員也提到，在北海岸地區，生態環境良好，覓食範圍廣，每年都吸引很多候鳥駐足，很多民眾及愛鳥人士前來北每岸拍攝欣賞候鳥的美妙風姿。新北市動保處在此呼籲民眾，如發現傷病鳥類，可撥打動保處24小時動物救援專線，或當地動保處專線，野生動物保育需要大家配合，一起加入守護的行列，共同為動物福利盡一份心力。

▲動保處協助白腹鰹鳥回歸大海。（圖／新北市動保處提供）