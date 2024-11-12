ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

非洲鸚鵡「唱跳APT」偷偷自學改歌詞　見媽媽錄影害羞秒閉嘴

記者林韋辰／採訪報導

這隻鸚鵡有著歌星夢！新北市永和區有一隻4歲非洲灰鸚鵡「炭醬」超可愛，這天牠在籠子內，偷偷唱起超洗腦的歌曲〈APT.〉，還一邊唱一邊跳舞，甚至隨機加入自創歌詞。一旁滑手機的媽媽超驚訝，直呼「鸚兒也被APT入侵了」。

▲非洲鸚鵡「唱跳APT」偷偷自學改歌詞　見媽媽錄影害羞秒閉嘴（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炭醬平常喜歡唱歌和說話。（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從影片中可見，炭醬開心地舉起腳腳，翅膀同步擺動，一臉開心地哼唱「APT～APT～」，還自己偷偷改詞，變成「刺刺～恩」。飼主陳小姐笑說，當時在滑手機，無意間發現鸚鵡在偷偷跟著手機裡的APT影片唱歌。陳小姐默默地把這一切錄了下來，並表示沒有特別教鸚鵡學習這些歌曲，猜牠可能是在自己不知情的情況下自行學會的，感到十分驚奇。

▲非洲鸚鵡「唱跳APT」偷偷自學改歌詞　見媽媽錄影害羞秒閉嘴（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炭醬很聰明與害羞。

炭醬的個性很害羞，若看到媽媽在錄影，馬上安靜不敢唱，等媽媽沒在看牠，又興奮的隨意唱歌。陳小姐笑說，「牠真的很愛撒嬌跟講話，但是非常認主人，只有我在才會一直講話唱歌，有別人在就很安靜。」

「牠非常鬼靈精怪，跟小孩子沒兩樣～超級聰明啊！」陳小姐也提到，炭醬還會說「巴比Q了」、「恭喜你發財」，以及會罵「跨X小」。

有趣的影片在網路上引起討論，網友看完紛紛留言笑說，「沒有燙燙葫蘆葫蘆嗎」、「我第一次看到唱跳的灰鸚」、「灰鸚鵡果然是深藏不露～一露就逗樂大家了」、「好可愛耶！我家的是一聽到，牠的腳變得很忙！APT太厲害，鸚鵡們都很有感！」、「好可愛，連鸚鵡都淪陷了嗎」。

▲非洲鸚鵡「唱跳APT」偷偷自學改歌詞　見媽媽錄影害羞秒閉嘴（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲洗腦歌也席捲鸚鵡圈子了。

( ´ ▽ ` )ﾉ國際級寵物美容師劉淑蕙免費教學！手把手教你讓毛孩秀髮水噹噹
https://reurl.cc/lyG3mq

 

關鍵字： 灰醬非洲灰鸚鵡跳舞唱歌笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雲豹「下雨天甩水」差點踩空！　急忙退回原地：今天不宜出門~

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

乳牛貓好奇心作祟爬樹探險　尷尬卡半空「動不了」警察助脫困

邊境牧羊犬站起偷吃還打翻飲料　奴才驚慌瞬間鏡頭完美捕捉

喜鵲叼「愛心蜥蜴」想餵給媽媽　她摀嘴悲鳴：不不不！

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

子母垃圾車傳「喵喵」聲　竟是三花貓「連籠帶貓」被丟掉

載兒子上學！他轉頭摸「歐疼貴」：謝謝你送我來～　工具人玻璃心碎

大赤鼯鼠變身「可愛小囚犯」　「飛」入市區掛謢網萌樣引人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物PO網　動物專家出面解答

撿到三花貓1

撿到貓咪4

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

法鬥看「蟹朋友」被煮超崩潰　「飛機耳」眼角泛淚：那是我朋友！

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

奴才記錄親訓三花浪貓過程　被打爆→近距離擁抱超感人

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

汽車引擎發出「喵喵聲」取暖小貓探頭　她裝帽T口袋帶回家

早上聽見去公園！拉拉驚覺「被騙去上班」　氣到不走路變狗狗拖把

女撿「地上花圍巾」竟是劇毒鼓腹巨蝰　捕蛇專家驚：體型超大

澳洲袋鼠誤闖機場　與航空公司Logo「同時入鏡」成完美代言人

窗台變「斑鳩公寓」6年都有住戶　現任租客澎毛威嚇即將離巢

「食蟻獸揹寶寶」超逼真雕像藏身動物園　樹懶躲起來觀察遊客！

黃金獵犬「拆爆金紙」土地公面前罰坐　直盯神壇背影有悔意

毛孩長期關籠腳趾變形！第一次洗香香超緊張　盼開啟幸福狗生

年終大促最後加碼優惠！11／22~25台北世貿登場

「當初全身壁蝨」黑狗妞妞入住收容所1年鬍鬚白了　終於等到家！

最多降1000元！新北最高鐵板燒變便宜　全新菜單多達14道料理

裕民前三季獲利37.44億元、年增104.8%　EPS4.45元

光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

男友和朋友「遊戲打到半夜」　她被吵醒想分手！一票卻不挺

《擁抱太陽》宋再臨突傳離世！　享年39歲

台北大巨蛋又漏水！北市體育局開罰遠雄120萬「按日累罰」

快訊／新北瑞芳30歲男潛水失蹤！遺體漂2天尋獲　家屬悲慟認屍

7-11霜淇淋加5元升級「香蕉巧克力聖代」！新口味「檸檬起司」登場

求歡狂被拒！老婆疑「尪偷吃染病」氣炸逼就醫...一檢查超驚人

汽車引擎發出「喵喵聲」取暖小貓探頭　她裝帽T口袋帶回家

寵物動物熱門新聞

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

爸載兒子上學　他轉頭只摸狗道謝

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

飛機一起飛　「6鳥衝向螺旋槳」被絞爛屠殺

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

女撿「地上花圍巾」　竟是劇毒鼓腹巨蝰

黑貓伸爪「調慢5min」媽全勤噴飛

讀者迴響

熱門新聞

垃圾車喵叫　竟是「連籠帶貓」棄養

爸載兒子上學　他轉頭只摸狗道謝

大赤鼯鼠鑽謢網　萌樣引多人搶拍

女公園發現「深毛長尾巴」神祕生物

龍貓高速下樓梯　完美過彎像閃電

象龜越獄失敗躺地　同伴突進翻正

虎斑貓被主人強迫社交　反應超I人

薩摩耶坐觀眾席看比賽　盯球超萌

飛機一起飛　「6鳥衝向螺旋槳」被絞爛屠殺

男上廁所發現巨蟒　2天後又來一條

鼠寶離家出走！認出飼主聲音給摸

鸚鵡嗨唱APT！偷偷自學還加歌詞

女撿「地上花圍巾」　竟是劇毒鼓腹巨蝰

黑貓伸爪「調慢5min」媽全勤噴飛

雙11阿金叼包裹回家　拆開眼神死

熱門寵物影片

更多
撿到三花貓1

撿到三花貓1

撿到貓咪4

撿到貓咪4

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

緝毒犬咬新玩具跟爸炫耀　只給看不給摸眼神超有戲

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

貪吃柴緊盯飼主吃包子　貼腿狂嚶嚶：我也要！

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

陸龜越獄失敗四腳朝天躺地掙扎　同伴「龜突猛進」幫牠翻回正面

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面