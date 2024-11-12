非洲鸚鵡「唱跳APT」偷偷自學改歌詞　見媽媽錄影害羞秒閉嘴

記者林韋辰／採訪報導

這隻鸚鵡有著歌星夢！新北市永和區有一隻4歲非洲灰鸚鵡「炭醬」超可愛，這天牠在籠子內，偷偷唱起超洗腦的歌曲〈APT.〉，還一邊唱一邊跳舞，甚至隨機加入自創歌詞。一旁滑手機的媽媽超驚訝，直呼「鸚兒也被APT入侵了」。

▲炭醬平常喜歡唱歌和說話。（圖／飼主陳小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



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從影片中可見，炭醬開心地舉起腳腳，翅膀同步擺動，一臉開心地哼唱「APT～APT～」，還自己偷偷改詞，變成「刺刺～恩」。飼主陳小姐笑說，當時在滑手機，無意間發現鸚鵡在偷偷跟著手機裡的APT影片唱歌。陳小姐默默地把這一切錄了下來，並表示沒有特別教鸚鵡學習這些歌曲，猜牠可能是在自己不知情的情況下自行學會的，感到十分驚奇。

▲炭醬很聰明與害羞。



炭醬的個性很害羞，若看到媽媽在錄影，馬上安靜不敢唱，等媽媽沒在看牠，又興奮的隨意唱歌。陳小姐笑說，「牠真的很愛撒嬌跟講話，但是非常認主人，只有我在才會一直講話唱歌，有別人在就很安靜。」

「牠非常鬼靈精怪，跟小孩子沒兩樣～超級聰明啊！」陳小姐也提到，炭醬還會說「巴比Q了」、「恭喜你發財」，以及會罵「跨X小」。

有趣的影片在網路上引起討論，網友看完紛紛留言笑說，「沒有燙燙葫蘆葫蘆嗎」、「我第一次看到唱跳的灰鸚」、「灰鸚鵡果然是深藏不露～一露就逗樂大家了」、「好可愛耶！我家的是一聽到，牠的腳變得很忙！APT太厲害，鸚鵡們都很有感！」、「好可愛，連鸚鵡都淪陷了嗎」。

▲洗腦歌也席捲鸚鵡圈子了。