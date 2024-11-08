喜鵲叼「愛心蜥蜴」想餵給媽媽　她摀嘴悲鳴：不不不！

▲喜鵲叼蜥蜴想餵給媽媽。（圖／翻攝自TikTok／burgerthemagpie）

記者賈沐蓉／綜合報導

一隻叫做漢堡(Burger)的喜鵲想要「孝順」飼主，牠叼著一隻蜥蜴站在飼主的肩膀上，試圖將這份「獵物」餵給對方。面對這種「愛心禮物」，馬麻被嚇得緊緊摀住嘴巴，持續跟自家鳥寶說「不可以」，最後漢堡終於妥協，自己把蜥蜴吞掉。

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▲漢堡：馬麻我幫你補充蛋白質 ~（圖／翻攝自TikTok／burgerthemagpie）

根據飼主在TikTok上分享的影片，可以看到漢堡站在她肩上，嘴裡叼著一隻剛抓到的蜥蜴，試探性的想餵給馬麻。飼主見狀，趕緊用手遮住嘴巴，以免不小心被餵到，一邊堅定的跟毛孩說「NO」，但漢堡仍不斷叼著蜥蜴逼近，嚇得她忍不住發出悲鳴。幸好最後漢堡打消「孝敬」馬麻的念頭，自己解決掉口中的獵物。

漢堡其實是飼主救援回來的鳥兒，當初牠還是隻昏迷在垃圾堆的小幼鳥，被馬麻用一個漢堡盒裝回家，這也成了牠名字的由來。家中除了漢堡外，還有兩隻因為受傷或拋棄而救援回來的喜鵲，漢堡也會像個小媽媽照顧牠們。這段「孝順飼主」的影片也在網路上掀起討稐，不少網友在留言區評論「有一種餓是小鳥覺得你餓」、「鳥：嘴開啊你這孩子怎麼這麼難餵呢」、「漢堡：好吃的捏～來一口嘛～～」。

▲漢堡：馬麻不吃我只好自己吃…（圖／翻攝自TikTok／burgerthemagpie）

▲漢堡照顧家中受傷的其他幼鳥，還會去抓獵物給牠們吃。（圖／翻攝自TikTok／burgerthemagpie）