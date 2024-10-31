2隻母雞關籠丟路邊寫「免費」　被遺棄只因「飼料招老鼠」

▲澳洲兩隻母雞被前飼主拋棄，籠子上還寫著大大的「免費」。（圖／翻攝自Facebook／Edgar`s Mission ）

記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲有2隻棕色母雞被遺棄在路邊，籠子上還寫著大大的「免費」，所幸有好心人發現，將雞送到一間庇護農場。農場的員工很快就搞清楚母雞們被遺棄的原因，目前牠們也順利在農場安頓了下來。

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▲農場員工正在替兩隻新來的母雞檢查身體。（圖／翻攝自Facebook／Edgar`s Mission ）

動物救援團體Edgar's Mission分享，最初發現母雞的人曾經捐款給這間庇護農場，因此選擇把母雞送到這裡。農場的員工替這兩隻雞命名為亞力克斯(Alex)和葛列塔(Greta)。經過一段時間的相處，員工們發現這兩隻雞並沒有任何問題，牠們之所以被拋棄，僅僅是因為飼料會引來老鼠，前任飼主的解決方式就是將母雞們丟棄。

目前亞力克斯與葛列塔已經在農場住下，並順利融入雞舍中的雞群。牠們的故事也被農場的員工分享到庇護農場的臉書粉絲專頁，吸引許多網友留言，「幸運的女孩們」、「很高興你們找到永遠的家，可愛的女士」，也有人對牠們的前任飼主表達不滿：「我永遠無法理解拋棄動物的人」。

▲亞力克斯與葛列塔：我們終於有家啦！（圖／翻攝自Facebook／Edgar`s Mission ）