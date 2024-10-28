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駕駛伸手餵熊反被抓手「指頭差點不見」　圍觀民眾快逃

▲羅馬尼亞駕駛餵食棕熊　手伸出車窗差點「變食物」遭咬。（圖／翻攝自Instagram／cemecatalin12）

▲羅馬尼亞駕駛想餵食棕熊，結果差點遭熊攻擊。（圖／翻攝自Instagram／cemecatalin12）

記者賈沐蓉／綜合報導

羅馬尼亞的駕駛在馬路上遇到棕熊，竟想拿食物餵食，沒想到熊吃掉他手上的食物後，居然轉而要去咬手，幸好這名男子及時收手才平安離開現場。這危險的一幕都被後面等待的人紀錄下來，並分享到Instagram上。

▲羅馬尼亞駕駛餵食棕熊　手伸出車窗差點「變食物」遭咬。（圖／翻攝自Instagram／cemecatalin12）

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▲一開始駕駛打算餵食，棕熊也站起來準備吃點心。（圖／翻攝自Instagram／cemecatalin12）

根據IG上分享的影片，這位駕駛先是拿著食物，把手伸出窗外餵路邊的棕熊，結果下一秒棕熊的爪子就抓住他的手腕，並試圖開咬，甚至還透過車窗將爪子伸到車內，企圖將躲在裡面的人拖出來。直到駕駛起動汽車，熊才離開車邊，回頭享受剛剛搶到的食物。

原本周遭還聚集了不少拍照看戲的人，這下都紛紛離場或回車上避難，剛剛幸運躲過一劫的駕駛也迅速開車逃離，而這條影片出現在網路上後，也引來不少網友的留言「停止餵食野生動物」、「希望熊沒事」、「熊：看哪，食物在朝我們丟食物！」。《ETtoday寵物雲》提醒您，在野外不要隨意餵食野生動物，除了會破壞自然環境外，也有發生衝突的可能性。

▲羅馬尼亞駕駛餵食棕熊　手伸出車窗差點「變食物」遭咬。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲駕駛迅速開溜，棕熊則留在原地。（圖／翻攝自Instagram／cemecatalin12）

 

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關鍵字： 動物棕熊羅馬尼亞熊

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