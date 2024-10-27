萬聖節變裝！蘇卡達龜戴上「瑪利歐刺刺龜殼」　小貓好奇湊近

▲蘇卡達龜變裝成「瑪利歐刺刺龜」，吸引了家中兩隻小貓的目光。（圖／翻攝自Instagram／tucker_the_tiny_tortoise）

記者賈沐蓉／綜合報導

萬聖節即將到來，美國夏威夷一隻名叫塔克(Tucker)的網紅蘇卡達象龜，被女主人穿戴上瑪利歐遊戲中的「刺刺龜殼」，激起家中另外2隻小貓的好奇心，紛紛靠近想觀察這到底是什麼怪東西。

飼主分享的影片中，可以看到塔克背上戴著一個藍色的假龜殼，上面還裝著白色的尖刺與翅膀，就是《瑪利歐賽車》中的道具「刺刺龜殼」，遊戲中用來將排名第一的玩家撞飛。塔克對於自己的「新裝備」看起來相當適應，還可以淡定的的到處散步

家中2隻幼貓看到塔克奇怪的樣子也被吸引住，好奇湊到身邊，但又因為身上的尖刺而不敢靠近，可愛的模樣也融化了許多網友的心。

▲塔克：今天的我是妙蛙花！出來曬曬太陽行光合作用～（圖／翻攝自Instagram／tucker_the_tiny_tortoise）

塔克其實是位經驗豐富的Coser，除了瑪利歐龜殼外還扮過妙蛙花、土台龜等寶可夢，牠的專屬IG上也滿滿都是Cosplay的影片，而飼主家除了蘇卡達象龜外，還另外飼養了三隻貓，塔克也非常喜歡貓咪們，當牠想找個溫暖的地方睡覺時，就會主動窩到貓身邊，在粉專上也能看到塔克待在貓咪懷中，一起打盹的溫馨場面。

▲塔克待在貓咪懷中，一龜一貓一起睡午覺。（圖／翻攝自Instagram／tucker_the_tiny_tortoise）

塔克原本不知為何在街頭流浪，遭到流浪狗攻擊，現在的媽媽見狀趕緊解為並帶回家飼養。媽媽後來發現蘇卡達象龜的壽命非常長，甚至可能會活得比自己久，於是才開始替塔克經營網紅事業，希望這份工作的收入能在自己死後繼續替愛龜維持生活，目前已經累積16.7萬的粉絲。

▲塔克：謝謝馬麻替未來的我著想！（圖／翻攝自Instagram /tucker_the_tiny_tortoise）