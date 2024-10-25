孔雀在文化大學附近趴趴走！　站機車上「躲雨甩水」多人搶拍照

記者賈沐蓉／綜合報導

網友邱小姐昨晚（24日）在文化大學附近，發現一隻孔雀站在騎樓機車上躲雨，於是將牠錄影下來分享到Threads上，並配文「到底為什麼可以在這裡看到孔雀躲雨」，目前這條影片已經引起許多網友關注，也有人開始推測這隻孔雀到底是哪裡來的。

▲不知從哪裡跑出來的孔雀，因為風雨太大停在機車上躲雨。（圖／邱佳妤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據邱小姐分享的影片，可以看到孔雀正站在一台機車上，身上的羽毛看起來溼答答的，還做出甩水的動作。當時戶外風雨較大，因此邱小姐才推測孔雀應該是在躲雨，她在現場等了2~3分鐘，觀察牠仍沒有離開，也沒有人過來把牠帶走。

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文章一貼出後，留言區也有不少網友在猜孔雀的來歷，有人推測疑似是附近景觀餐廳飼養的孔雀逃脫。記者致電詢問該餐廳，但餐廳員工表示今天早上孔雀的數量都正確，目前他們需要再度確認。

▲孔雀：天這麼黑，風這麼大，我等等該去哪？（圖／邱佳妤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據影片中孔雀的羽毛顏色，推測牠的品種為可能是藍孔雀，原生於印度與斯里蘭卡，主要以種子、昆蟲、水果、鼠、蛇和蛙為食，最大的特色就是雄鳥會用開屏來向雌性求偶，由於羽毛顏色華麗，是非常受人們歡迎的觀賞鳥類。不過孔雀在台灣屬於外來種，如果逃脫至野外可能會對自然環境造成影響，目前金門就飽受孔雀數量氾濫的危害。

▲孔雀：我亂跑可能會產生很恐怖的後果喔！（圖／邱佳妤提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）