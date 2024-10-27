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黑拉拉沒當上導盲犬　仍「熱心助人」咬衣角褲頭繩領路

▲黑拉拉沒當上導盲犬　但仍「熱心助人」咬衣角褲頭繩領路。（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

▲導盲犬考試沒過的黑拉拉，仍有一顆樂於助人的心。（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國黑色拉布拉多Joey雖然沒通過導盲犬考試，但牠仍非常樂意幫助人類，儘管現任飼主沒有視力障礙，但Joey還是會叼著媽媽的衣角、褲頭繩帶路，而牠的溫暖行為也融化了網友們的心。

▲黑拉拉沒當上導盲犬　但仍「熱心助人」咬衣角褲頭繩領路。（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

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▲Joey：媽媽我來幫你領路~（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

根據飼主在TikTok上發佈的影片，可以看到Joey從地上站起，搖著尾巴朝媽媽的方向走過來，並小心翼翼叼住她的褲頭繩，就像是要帶領一樣，而媽媽也非常配合地跟著。另一支影片中也可以看到，Joey咬著飼主的衣角，緊緊的跟在她身邊，像是擔心媽媽自己走路會出意外。

@izzyalice3 Once a guide dog, always a guide dog  #guidedog #dogsoftiktok #puppylove #seeingeyedog #labrador #retriever #fyp #viraltiktok #doglove #lablove #dogtok ♬ What Was I Made For - Andrea Vanzo

飼主也在帳號中分享過Joey的經歷，表示牠曾受過6年的導盲犬培訓，但沒有通過最終測驗，不過牠現在仍牢記自己所學的一切，而這則影片也引起了網友們的注意，有人開玩笑的表示，「牠是帶你去零食櫃吧」，也有家中同樣有導盲犬的人獻上祝福「牠很可愛而且我超愛牠熱心助人」。

《ETtoday寵物雲》提醒您，如果在路上看到導盲犬，請遵守「三不一問原則」，不干擾、不餵食、不拒絕、主動詢問。

▲黑拉拉沒當上導盲犬　但仍「熱心助人」咬衣角褲頭繩領路。（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

▲Joey：媽媽走路要小心喔~（圖／翻攝自TikTok／izzyalice3）

 

 

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關鍵字： 黑拉拉Joey導盲犬溫暖行為逆境助人

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